Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» на год. Тренер проведет 9-й сезон в клубе

Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» на год.

60-летний специалист договорился с клубом из Бильбао о продолжении работы в сезоне-2024/25.

возглавил команду в июне 2022 года – уже в 3-й раз в своей карьере (ранее руководил ей с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 годы).

Под его руководством « » выиграл в 2015 году и страны в текущем сезоне.

Ожидается, что в следующем сезоне Вальверде достигнет отметки 400 матчей во главе клуба.