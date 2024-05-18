Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» на год. Тренер проведет 9-й сезон в клубе

Теги Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Футбол

Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» на год.

60-летний специалист договорился с клубом из Бильбао о продолжении работы в сезоне-2024/25. 

Вальверде возглавил команду в июне 2022 года – уже в 3-й раз в своей карьере (ранее руководил ей с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 годы). 

Под его руководством «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании в 2015 году и Кубок страны в текущем сезоне. 

Ожидается, что в следующем сезоне Вальверде достигнет отметки 400 матчей во главе клуба. 

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