Сулейманов об уходе из «Локомотива»: «Я не хотел быть вторым планом, горел желанием играть. Тренерский штаб хорошо относился ко мне – вообще нет претензий»

Тимур Сулейманов рассказал, почему покинул «Локомотив».

25-летний воспитанник железнодорожников в июне перешел в «Ростов».

«Между мной и тренерским штабом «Локомотива » ни в коем случае не было недопониманий. Просто я изнутри «горел», потому что хотел получить больше игрового времени. Это только от меня исходило.

Тренерский штаб хорошо относился ко мне – вообще нет претензий. Просто хочется играть в футбол. Я не хотел быть вторым планом и сидеть.

Мы расстались на прекрасной ноте. Мне позвонил тренер [Галактионов], и мы пожелали друг другу удачи. Все прекрасно», – сказал нападающий «Ростова ».

Сулейманов о своей роли в «Локомотиве»: «Как мне заряжаться на матч, когда играю по 10 минут? С Галактионовым друг другу в лицо улыбаемся – в чем проблема, не знаю. Я для себя решение принял»