Сулейманов об уходе из «Локомотива»: «Я не хотел быть вторым планом, горел желанием играть. Тренерский штаб хорошо относился ко мне – вообще нет претензий»
Тимур Сулейманов рассказал, почему покинул «Локомотив».
25-летний воспитанник железнодорожников в июне перешел в «Ростов».
«Между мной и тренерским штабом «Локомотива» ни в коем случае не было недопониманий. Просто я изнутри «горел», потому что хотел получить больше игрового времени. Это только от меня исходило.
Тренерский штаб хорошо относился ко мне – вообще нет претензий. Просто хочется играть в футбол. Я не хотел быть вторым планом и сидеть.
Мы расстались на прекрасной ноте. Мне позвонил тренер [Галактионов], и мы пожелали друг другу удачи. Все прекрасно», – сказал нападающий «Ростова».
Сулейманов о своей роли в «Локомотиве»: «Как мне заряжаться на матч, когда играю по 10 минут? С Галактионовым друг другу в лицо улыбаемся – в чем проблема, не знаю. Я для себя решение принял»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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