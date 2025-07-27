Гендиректор «Спартака»: «Спортивный блок очень много работает над тем, чтобы усилить команду»

Генеральный директор «Спартака» высказался о возможных трансферах.

– Насколько в ближайшее время возможно, что кто-то из новичков появится?

– Столько раз срывалось, что не хочу давать прогнозов. Спортивный блок очень много работает над тем, чтобы усилить команду, – сказал Олег Малышев.