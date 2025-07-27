Гендиректор «Спартака»: «Спортивный блок очень много работает над тем, чтобы усилить команду»
Генеральный директор «Спартака» высказался о возможных трансферах.
– Насколько в ближайшее время возможно, что кто-то из новичков появится?
– Столько раз срывалось, что не хочу давать прогнозов. Спортивный блок очень много работает над тем, чтобы усилить команду, – сказал Олег Малышев.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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