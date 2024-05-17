Кейн пропустит завтрашний матч «Баварии» из-за травмы спины. Состав сборной Англии на Евро-2024 объявят во вторник

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия травмы Хоффенхайм Томас Тухель товарищеские матчи (сборные) Харри Кейн Евро-2024 Футбол

Харри Кейн пропустит последний матч «Баварии» в сезоне из-за травмы спины.

Завтра мюнхенцы сыграют в гостях с «Хоффенхаймом», англичанин не поедет с командой на выезд.

«Харри Кейн проходит лечение у своего личного врача. Он не может поехать с нами», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

30-летний нападающий не играл с 8 мая, когда его заменили в конце матча «Баварии» с «Реалом» (1:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов. После поражения Тухель сообщил, что футболист получил травму спины. Сегодня он добавил: «В Мадриде [его состояние] уже было под вопросом. Потом стало еще хуже».

Травма Кейна может стать проблемой для Гарета Саутгейта, который должен объявить предварительный состав сборной Англии на Евро во вторник.

Перед турниром Англия проведет два товарищеских матча. 3 июня команда сыграет с Боснией и Герцеговиной, 7 июня – с Исландией.

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3 комментария
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Комментарий удален пользователем
Эй, вы там не шутите с травмой Кейна! Он обязательно должен быть в составе, а не то англичане ещё титул выиграют.)
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
ПСЖ - Бавария 0:1

Гол: Коман

Напомню, что у тухлых парижан ни одного титула ЛЧ за сто лет)) А вот Кейн ещё своё возьмёт, как бы ни шутили про проклятье)
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Рекорд Левы очень долго никто не побьет
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