Кейн пропустит завтрашний матч «Баварии» из-за травмы спины. Состав сборной Англии на Евро-2024 объявят во вторник

Харри Кейн пропустит последний матч «Баварии» в сезоне из-за травмы спины.

Завтра мюнхенцы сыграют в гостях с «Хоффенхаймом», англичанин не поедет с командой на выезд.

« проходит лечение у своего личного врача. Он не может поехать с нами», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

30-летний нападающий не играл с 8 мая, когда его заменили в конце матча «Баварии» с «Реалом» (1:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов. После поражения Тухель сообщил, что футболист получил травму спины. Сегодня он добавил: «В Мадриде [его состояние] уже было под вопросом. Потом стало еще хуже».

Травма Кейна может стать проблемой для Гарета Саутгейта, который должен объявить предварительный состав сборной Англии на Евро во вторник.

Перед турниром Англия проведет два товарищеских матча. 3 июня команда сыграет с Боснией и Герцеговиной, 7 июня – с Исландией.