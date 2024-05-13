Кейн может пропустить последний матч «Баварии» в сезоне из-за проблем со спиной, но будет готов к Евро-2024

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия травмы Харри Кейн Евро-2024 Футбол

Харри Кейн восстановится от травмы к чемпионату Европы.

Из-за проблем со спиной нападающий «Баварии» был заменен в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) и пропустил игру с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (2:0). 

Как сообщает The Telegraph, участие 30-летнего футболиста в последнем матче сезона (против «Хоффенхайма») пока находится под вопросом. Однако англичанин сможет сыграть на Евро-2024. 

Источники, близкие к игроку, утверждают, что форвард будет «на 100 процентов готов» к Евро-2024, если не получит новую травму. 

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе с Сербией, Данией и Словенией. 

2 комментария
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