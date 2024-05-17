Тухель о Бундеслиге: «Бавария» бы хватило столько очков для победы в 9 из 11 последних сезонов. ЛЧ была почти идеальной – до 87-й минуты с «Реалом»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель поделился мнением о работе в «Баварии».

Специалист ранее объявил, что точно покинет пост главного тренера команды после завершения сезона.

«Работа требует полной отдачи, но она в том числе и дает много энергии. Это моя страсть. 

Хорошая тренировка – залог отличного дня. Хотя есть и другие места, веселее и интереснее, чем футбольная раздевалка.

Сезон без трофеев в «Баварии» – неудовлетворительный результат. Никто не будет с этим спорить, в том числе и я. Все еще расстраивает наше выступление в Кубке Германии.

В настоящий момент мы идем вторыми в Бундеслиге и набрали количество очков (команда набрала 72 балла – Sports), которых было бы достаточно, чтобы выиграть титул в 9 из 11 последних сезонов, учитывая проблемы с травмами на протяжении всего сезона и «Байер», который не проигрывает. Это не то, чего стоит стыдиться.

Сезон Лиги чемпионов был почти идеальным – до 87-й минуты против «Реала». Проиграли в последние семь минут – такое бывает.

Мы очень самокритичны. Мы не уходим от ответственности.

После этих 15 месяцев мы имеем право уйти с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

36 комментариев
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Ну в ЛЧ ты сам виноват. Замены зарешали. Да, Марчиняк тоже подгадил, но не он 0-1 в 2-1 превратил и не он Кейна убрал.
В Германии да, бывает такое. Байер такой сезон еще лет через 30 проведет.
+30
-8
+22
Всё по факту. Добротный тренер, просто не для Баварии, видимо.
+14
-4
+10
Почти идеальная ЛЧ это спасённые Телем победы над МЮ и Копенгагеном, проигранный блекло выездной матч с Лацио и идеальные спасения Нойера до 87-ой минуте на СБ? Супер конечно, спасибо за проход Арсенала, но Реал было реально пройти в более атакующем ключе.

Травмы да, были и они сильно повлияли. Но твоё нежелание выпускать Теля, Мюллера и Горетцку когда они были здоровы - поражает. От чего и Гнабри, и Коман ломались чаще, чем могли б.
+9
-2
+7
Ответ Жозе Толиачиньо
И не для Челси И не для ПСЖ И не для Майнца И не для Боруссии Где там его еще уволили из-за конфликтов?
в Боруссии насколько я помню, "конфликт" состоял в том, что он не хотел играть после того, как недалеко от автобуса с футболистами взорвались три самодельные бомбы..
В ПСЖ его уволили из-за того, что он в интервью немецким журналистам сказал, что чувствует себя министром спорта на посту тренера парижского клуба.
А на матче с турецкой командой в ЛЧ, где члену штаба соперника показалось, что его назвали по-румынски как-то не так, настаивал на продолжении матча. Что и стало "последней каплей" в отношениях в раздевалке.

Какие у него были конфликты в Челси после победы в ЛЧ? Клуб был в подвешенном состоянии, а нытье футболистов про предсезонку как бы не в счет.

Даже с такими результатами в Баварии футболисты его поддерживают.
Либо дайте определение слова "конфликт". Говорить, что думаешь?
+5
-1
+4
Ответ Пытливый Исследователь
Почти идеальная ЛЧ это спасённые Телем победы над МЮ и Копенгагеном, проигранный блекло выездной матч с Лацио и идеальные спасения Нойера до 87-ой минуте на СБ? Супер конечно, спасибо за проход Арсенала, но Реал было реально пройти в более атакующем ключе. Травмы да, были и они сильно повлияли. Но твоё нежелание выпускать Теля, Мюллера и Горетцку когда они были здоровы - поражает. От чего и Гнабри, и Коман ломались чаще, чем могли б.
МС не прошел Реал в более атакующем стиле
Так с чего это должна была сделать Бавария
+3
0
+3
Ответ bombadil
Ну в ЛЧ ты сам виноват. Замены зарешали. Да, Марчиняк тоже подгадил, но не он 0-1 в 2-1 превратил и не он Кейна убрал. В Германии да, бывает такое. Байер такой сезон еще лет через 30 проведет.
Да хорош уже за замену Кейна твердить. Его поменяли из-за травмы спины. Мусиалу поменяли из-за травмы колена.
Предъявить можно только за выход Кима.
+6
-3
+3
Ответ v.belorussky
Всё по факту. Добротный тренер, просто не для Баварии, видимо.
И не для Челси
И не для ПСЖ
И не для Майнца
И не для Боруссии
Где там его еще уволили из-за конфликтов?
+5
-3
+2
Что это за мода соревноваться в очках без привязки к конкретному сезону, соревнуются здесь и сейчас, в этом суть спорта. Так же, у нас, видимо, разные представления о "идеальной игре в ЛЧ", именно об игре команды, а не о результате. Так что, уходи, хочешь с поднятой головой, хочешь со склонённой на бок или запрокинутой назад.
+1
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Ответ Пытливый Исследователь
Объясняю. Тухель решил обороняться во втором матче, выпустив безликий центр поля: Лаймер и Павлович. У одного есть объём, у другого 90+% точных пасов, из них малообостряющих. В концовке Тухель добил положение, убрав Кейна, Мусиалу и Сане с поля. В первом матче много подходов, но неподготовленных ударов, от чего их хг мал. И да, у Сити было на полчаса больше сыгранного времени, что влияет на количество хг. Речь о том, что этот состав Баварии мог бы пройти Реал, играя в более атакующем ключе, а не о том, что у Сити было меньше голевых моментов. А то что Пеп не рискнул дожимать РМ в допах, где рисковать был готов только Доку - и привело к вылету.
А я 180 минут брал, без дополнительного времени
Если бы Бавария играла в атакующем стиле как Сити, то Реал припарковал бы бус, как сделал это против англичан - отсюда у тех и якобы ватокат
А рисковать против клуба, у которого гений дальних передач играет + быстрый нападающий это вообще клиника
+1
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+1
Ответ Жозе Толиачиньо
А я 180 минут брал, без дополнительного времени Если бы Бавария играла в атакующем стиле как Сити, то Реал припарковал бы бус, как сделал это против англичан - отсюда у тех и якобы ватокат А рисковать против клуба, у которого гений дальних передач играет + быстрый нападающий это вообще клиника
А, тогда честно. Но прикол в том, что Тухель своим бусом спровоцировал перевес по хг в пользу РМ, отсюда и такие цифры.

У Сити как будто нет ни гениев дальних передач, ни быстрых напов. Реал в таком сценарии рискует не меньше Сити, если не больше
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0
Ответ Пытливый Исследователь
Потому что МС играл в более ватокатный футбол, где ярким пятном, способным разбить этот автобус был Доку. Потому что в домашнем матче первые 25 минут удавалось постоянно находить пространство между линий и только неподготовленные удары помешали открыть счёт. Но даже так у Кейна было по 2-3 голевых момента в обеих играх, где мяч проходил с каркасом и створом Лунина.
Почему у Баварии 2.1 хг и 10 ударов за оба матча, а у Сити 2.9 и 16 ударов?
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Ответ Пытливый Исследователь
Почти идеальная ЛЧ это спасённые Телем победы над МЮ и Копенгагеном, проигранный блекло выездной матч с Лацио и идеальные спасения Нойера до 87-ой минуте на СБ? Супер конечно, спасибо за проход Арсенала, но Реал было реально пройти в более атакующем ключе. Травмы да, были и они сильно повлияли. Но твоё нежелание выпускать Теля, Мюллера и Горетцку когда они были здоровы - поражает. От чего и Гнабри, и Коман ломались чаще, чем могли б.
О, тренер, который ну тоочно знает, что бы помогло Баварии стать чемпионом вселенной))
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Ответ Вчера - не сегодня
О, тренер, который ну тоочно знает, что бы помогло Баварии стать чемпионом вселенной))
Восемь побед подряд в прошлой ЛЧ с Наггельсманом и без Кейна прекрасно говорят о силе состава и его способности выигрывать всё желаемое)
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Ответ sp.msk.86
Бавария бы хватило? Что?
Просто пятница уже началась
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Ответ Пытливый Исследователь
Объясняю. Тухель решил обороняться во втором матче, выпустив безликий центр поля: Лаймер и Павлович. У одного есть объём, у другого 90+% точных пасов, из них малообостряющих. В концовке Тухель добил положение, убрав Кейна, Мусиалу и Сане с поля. В первом матче много подходов, но неподготовленных ударов, от чего их хг мал. И да, у Сити было на полчаса больше сыгранного времени, что влияет на количество хг. Речь о том, что этот состав Баварии мог бы пройти Реал, играя в более атакующем ключе, а не о том, что у Сити было меньше голевых моментов. А то что Пеп не рискнул дожимать РМ в допах, где рисковать был готов только Доку - и привело к вылету.
Пеп решил недожимать РМ в допах? Ты головой ударился? Они атаковали на максимуме все основное время, и не сказать, что сбавили в дополнительных таймах, ты хоть понимаешь какого физического подвига это стоит? Баварии, к примеру, в первой игре в части интенсивной атаки хватало лишь на 15-ти минутные отрезки, после которых Реал забирал мяч и атаковал уже сам. Играй они так во второй игре на СБ, могли получить не 2, а все 4.
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Ответ Пытливый Исследователь
А, тогда честно. Но прикол в том, что Тухель своим бусом спровоцировал перевес по хг в пользу РМ, отсюда и такие цифры. У Сити как будто нет ни гениев дальних передач, ни быстрых напов. Реал в таком сценарии рискует не меньше Сити, если не больше
Чем рискует Реал, если у них в атаку будет выбегать Винисиус + кто-нибудь еще максимум
Реал своей открытостью позволил Баварии сделать больше - тут и так можно развернуть итоги
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Ответ RaNk-1
Пеп решил недожимать РМ в допах? Ты головой ударился? Они атаковали на максимуме все основное время, и не сказать, что сбавили в дополнительных таймах, ты хоть понимаешь какого физического подвига это стоит? Баварии, к примеру, в первой игре в части интенсивной атаки хватало лишь на 15-ти минутные отрезки, после которых Реал забирал мяч и атаковал уже сам. Играй они так во второй игре на СБ, могли получить не 2, а все 4.
Где я сказал про отсутствие атак у Сити, или отсутствие желания забить? Речь про отсутствие риска в допах, не более и не менее. Доку на фоне остальных игроков Сити смотрелся свежим воздухом.

Не нужно было играть более интенсивно на СБ, нужно было меньше нагружать защиту постоянными рывками Винисиуса. А для этого нужно было выпустить Горетцку и Теля, чтобы был темп, чтобы Реалу приходилось чаще обороняться
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Ответ Жозе Толиачиньо
Чем рискует Реал, если у них в атаку будет выбегать Винисиус + кто-нибудь еще максимум Реал своей открытостью позволил Баварии сделать больше - тут и так можно развернуть итоги
Технически да, можно и так развернуть. Истина где-то посередине, потому что оба тезиса верны одновременно.

Чем рискует Реал? Убегающими Доку и Фоденом если РМ теряет мяч, ещё и КДБ способен вырезать пас на сколько хочешь метров. А уж как Холланд любит играть на линии офсайда
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Ответ Пытливый Исследователь
Технически да, можно и так развернуть. Истина где-то посередине, потому что оба тезиса верны одновременно. Чем рискует Реал? Убегающими Доку и Фоденом если РМ теряет мяч, ещё и КДБ способен вырезать пас на сколько хочешь метров. А уж как Холланд любит играть на линии офсайда
Так Реал не будет высоко подниматься
У Сити и пространства не будет
ИМХО, если кто и может обыграть в атакующем стиле Реал, то это будет Сити
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Ответ Mitrophane
в Боруссии насколько я помню, "конфликт" состоял в том, что он не хотел играть после того, как недалеко от автобуса с футболистами взорвались три самодельные бомбы.. В ПСЖ его уволили из-за того, что он в интервью немецким журналистам сказал, что чувствует себя министром спорта на посту тренера парижского клуба. А на матче с турецкой командой в ЛЧ, где члену штаба соперника показалось, что его назвали по-румынски как-то не так, настаивал на продолжении матча. Что и стало "последней каплей" в отношениях в раздевалке. Какие у него были конфликты в Челси после победы в ЛЧ? Клуб был в подвешенном состоянии, а нытье футболистов про предсезонку как бы не в счет. Даже с такими результатами в Баварии футболисты его поддерживают. Либо дайте определение слова "конфликт". Говорить, что думаешь?
Ну то есть его увольняли не за результаты, да?)))
И конфликтует он не с игроками
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Ответ Танцуй Вини
Марчиняк чем мог помог, нашел 15 минут где-то, фактически овертайм целый.
Тоже верно.
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Ответ bombadil
Ну в ЛЧ ты сам виноват. Замены зарешали. Да, Марчиняк тоже подгадил, но не он 0-1 в 2-1 превратил и не он Кейна убрал. В Германии да, бывает такое. Байер такой сезон еще лет через 30 проведет.
Марчиняк чем мог помог, нашел 15 минут где-то, фактически овертайм целый.
0
0
0
Ответ bombadil
Ну в ЛЧ ты сам виноват. Замены зарешали. Да, Марчиняк тоже подгадил, но не он 0-1 в 2-1 превратил и не он Кейна убрал. В Германии да, бывает такое. Байер такой сезон еще лет через 30 проведет.
Как и Спартак свой чемпионский карреровский)
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А причем очки которых было бы достаточно в предыдущих сезонах ? Играли то вы в текущем, надо было набирать сколько достаточно в этом
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ой да ладно. реал возил их в мюнхене. а в мадриде вообще кроме случайного гола, ничего не создали
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Да БЫ мешает...
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против Реала даже 92х минут отличной игры не достаточно. Атлетико может подтвердить )
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Так Реал только с 87ой играть начинает
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Тут нужно учитывать контекст: Бавария чаще всего была гораздо стабильнее своих конкурентов (если их можно так назвать) по чемпионату, и настолько явственной угрозы чемпионству Баварии, как Байер не было. Плюс: очень удобно сравнивать с перфомансом вторых команд в этих сезонах, а не с перфомансом самой Баварии. А Бавария, между тем, в каждом из прошлых 9 сезонов (кроме последнего, который доигрывали с Тухелем) набирала больше очков чем в этом сезоне (с учетом потенциальных трех очков в оставшемся туре), а в четырех из восьми дотухелевских сезонов набирала 80+ очков и с таким результатом, как минимум, навязала бы реальную борьбу Байеру.
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Бавария бы хватило? Что?
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