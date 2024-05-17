Тухель о Бундеслиге: «Бавария» бы хватило столько очков для победы в 9 из 11 последних сезонов. ЛЧ была почти идеальной – до 87-й минуты с «Реалом»

Томас Тухель поделился мнением о работе в «Баварии».

Специалист ранее объявил, что точно покинет пост главного тренера команды после завершения сезона.

«Работа требует полной отдачи, но она в том числе и дает много энергии. Это моя страсть.

Хорошая тренировка – залог отличного дня. Хотя есть и другие места, веселее и интереснее, чем футбольная раздевалка.

Сезон без трофеев в «Баварии» – неудовлетворительный результат. Никто не будет с этим спорить, в том числе и я. Все еще расстраивает наше выступление в Кубке Германии.

В настоящий момент мы идем вторыми в Бундеслиге и набрали количество очков (команда набрала 72 балла – Sports), которых было бы достаточно, чтобы выиграть титул в 9 из 11 последних сезонов, учитывая проблемы с травмами на протяжении всего сезона и « », который не проигрывает. Это не то, чего стоит стыдиться.

Сезон Лиги чемпионов был почти идеальным – до 87-й минуты против « ». Проиграли в последние семь минут – такое бывает.

Мы очень самокритичны. Мы не уходим от ответственности.

После этих 15 месяцев мы имеем право уйти с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер «Баварии» .