Тухель о Бундеслиге: «Бавария» бы хватило столько очков для победы в 9 из 11 последних сезонов. ЛЧ была почти идеальной – до 87-й минуты с «Реалом»
Томас Тухель поделился мнением о работе в «Баварии».
Специалист ранее объявил, что точно покинет пост главного тренера команды после завершения сезона.
«Работа требует полной отдачи, но она в том числе и дает много энергии. Это моя страсть.
Хорошая тренировка – залог отличного дня. Хотя есть и другие места, веселее и интереснее, чем футбольная раздевалка.
Сезон без трофеев в «Баварии» – неудовлетворительный результат. Никто не будет с этим спорить, в том числе и я. Все еще расстраивает наше выступление в Кубке Германии.
В настоящий момент мы идем вторыми в Бундеслиге и набрали количество очков (команда набрала 72 балла – Sports), которых было бы достаточно, чтобы выиграть титул в 9 из 11 последних сезонов, учитывая проблемы с травмами на протяжении всего сезона и «Байер», который не проигрывает. Это не то, чего стоит стыдиться.
Сезон Лиги чемпионов был почти идеальным – до 87-й минуты против «Реала». Проиграли в последние семь минут – такое бывает.
Мы очень самокритичны. Мы не уходим от ответственности.
После этих 15 месяцев мы имеем право уйти с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
В Германии да, бывает такое. Байер такой сезон еще лет через 30 проведет.
Травмы да, были и они сильно повлияли. Но твоё нежелание выпускать Теля, Мюллера и Горетцку когда они были здоровы - поражает. От чего и Гнабри, и Коман ломались чаще, чем могли б.
В ПСЖ его уволили из-за того, что он в интервью немецким журналистам сказал, что чувствует себя министром спорта на посту тренера парижского клуба.
А на матче с турецкой командой в ЛЧ, где члену штаба соперника показалось, что его назвали по-румынски как-то не так, настаивал на продолжении матча. Что и стало "последней каплей" в отношениях в раздевалке.
Какие у него были конфликты в Челси после победы в ЛЧ? Клуб был в подвешенном состоянии, а нытье футболистов про предсезонку как бы не в счет.
Даже с такими результатами в Баварии футболисты его поддерживают.
Либо дайте определение слова "конфликт". Говорить, что думаешь?
Так с чего это должна была сделать Бавария
Предъявить можно только за выход Кима.
И не для ПСЖ
И не для Майнца
И не для Боруссии
Где там его еще уволили из-за конфликтов?
Если бы Бавария играла в атакующем стиле как Сити, то Реал припарковал бы бус, как сделал это против англичан - отсюда у тех и якобы ватокат
А рисковать против клуба, у которого гений дальних передач играет + быстрый нападающий это вообще клиника
У Сити как будто нет ни гениев дальних передач, ни быстрых напов. Реал в таком сценарии рискует не меньше Сити, если не больше
Реал своей открытостью позволил Баварии сделать больше - тут и так можно развернуть итоги
Не нужно было играть более интенсивно на СБ, нужно было меньше нагружать защиту постоянными рывками Винисиуса. А для этого нужно было выпустить Горетцку и Теля, чтобы был темп, чтобы Реалу приходилось чаще обороняться
Чем рискует Реал? Убегающими Доку и Фоденом если РМ теряет мяч, ещё и КДБ способен вырезать пас на сколько хочешь метров. А уж как Холланд любит играть на линии офсайда
У Сити и пространства не будет
ИМХО, если кто и может обыграть в атакующем стиле Реал, то это будет Сити
И конфликтует он не с игроками