Тухель покидает «Баварию». Тренер заявил, что не договорился о продолжении работы в клубе

Томас Тухель не останется главным тренером «Баварии».

Ранее сообщалось, что специалист еще может остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на то, что ранее было объявлено, что тренер покинет «Баварию» после завершения этого чемпионата.

«Это моя последняя пресс-конференция на базе клуба. Переговоры с клубом были, но мы не достигли соглашения.

Поэтому изначальное решение, опубликованное в феврале, остается в силе», – сказал в преддверии заключительного тура сезона в Бундеслиге, в котором « » сыграет против «Хоффенхайма».

В нынешнем сезоне мюнхенцы не выиграли ни одного трофея и на данный момент находятся на второй позиции в таблице Бундеслиги.