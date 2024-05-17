Тухель покидает «Баварию». Тренер заявил, что не договорился о продолжении работы в клубе

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не останется главным тренером «Баварии».

Ранее сообщалось, что специалист еще может остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на то, что ранее было объявлено, что тренер покинет «Баварию» после завершения этого чемпионата.

«Это моя последняя пресс-конференция на базе клуба. Переговоры с клубом были, но мы не достигли соглашения.

Поэтому изначальное решение, опубликованное в феврале, остается в силе», – сказал Томас Тухель в преддверии заключительного тура сезона в Бундеслиге, в котором «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма».

В нынешнем сезоне мюнхенцы не выиграли ни одного трофея и на данный момент находятся на второй позиции в таблице Бундеслиги.

81 комментарий
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Успехов Тухелю в дальнейшей карьере
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Вот и тренер для Барселоны освободился
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Ждём продолжения цирка с поиском нового тренера
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Барселона и Бавария в этом сезоне прям отжигают по новостям тренерским. Кто кого переплюнет. Хотя конечно в этом противостоянии Барса фаворит судя по последним новостям))
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Ответ Lucky
То ли огорчаться, то ли радоваться?!!
Соглашусь. При тухеле у Баварии совсем не лучшая игра, но при его уходе вариантов других не так много(((
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Мне свою конуру приписывать не нужно, пугало огородное, который полсайта перекидал в ЧС, ощущая свою неполноценность перед разбирающимися в игре людьми😂
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100% клуб хотел развести Тухель просто побыть еще год, а потом поменять на Алонсо или Клоппа)
Ну и Тухель не будь дураком это понял)
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Хави в Баварию, Тухеля в Барсу.
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В Манчестер Юнайтед бы его
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Цирк имени Макса Эберля продолжается
это цирк имени Хенесса и Румменигге. Это они активно вставляют палки в колеса, когда Эберль и Фройнд предлагают свои варианты
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Тухлая игра Баварии при Тухеле...
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Ответ Evgeniy Filipchuk
Так его нашли, Флик и Клозе
У тебя интернет отключали?
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Неужели хоть что-то с Баварией хорошее в этом сезоне
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рано Спартак Станковича назначил
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Хави в Мюнхен. Томаса - в Барселону
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То ли огорчаться, то ли радоваться?!!
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дуэт Кана и Салихамиджича - самый оптимальный вариант
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Ответ Bastiklaas
Мне кажется, все эти новости желтые журналюги придумывают, чтобы было о чем писать. Останется / Не останется
Так Тухель на пресс-конференции сам подтвердил факт переговоров о продолжении сотрудничества.
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+2
Цирк имени Макса Эберля продолжается
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Ответ kvn9
"Не лучшая игра"? Да только при Коваче было сопоставимо, даже при Нагеле и то получше было.
Даже? При Нагельсманне Бавария отлично играла.
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Ответ Red Tooth
Соглашусь. При тухеле у Баварии совсем не лучшая игра, но при его уходе вариантов других не так много(((
"Не лучшая игра"? Да только при Коваче было сопоставимо, даже при Нагеле и то получше было.
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Ответ densdens17
Даже? При Нагельсманне Бавария отлично играла.
Отличная игра? Ну-ну, при Нагеле эта тошниловка и началась, бесконечные перекаты с практически отсутствием риска и опусканием линии защиты на свою половину. При Тухеле только усугубилось всё, а ещё и ухудшилась физика и эмоциональный фон.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Цирк имени Макса Эберля продолжается
Эберль ничего не решает.....
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Ответ Утя Ваткин
В Манчестер Юнайтед бы его
Поддержую, мне кажется что из этого может быть толк.
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ФЛИИИИИК!!!
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Ответ bukvoed33
Мог бы построить хорошую команду с хорошей игрой В ЛЧ не хватило самую малость от чемпионата нынешний состав устал, мотивация не была на должном уровне.
результаты чемпионата от Баварии не зависели в этом году, хоть устали, хоть нет - Байер слишком хорошо провел сезон. Да, могли бы не -15 очков на финише иметь, а условные -10/-5...
ЛЧ да, чутка не хватило. Команда в целом то ок.
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Админам сайта можно уже этот клуб переименовать в ФК «Голливуд», уже официально
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Ответ Egorushka56
ФЛИИИИИК!!!
да они уже передумали Флика брать, очередной физрук как Тен Хаг или Де Дзерби на подходе
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
С добрым утром, Ливерпуль же нового тренера уже объявил)
Там же до сих пор свободный слот
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
С добрым утром, Ливерпуль же нового тренера уже объявил)
Доброе утро! А кто там, а то я не слышал?
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