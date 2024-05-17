Тухель покидает «Баварию». Тренер заявил, что не договорился о продолжении работы в клубе
Томас Тухель не останется главным тренером «Баварии».
Ранее сообщалось, что специалист еще может остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на то, что ранее было объявлено, что тренер покинет «Баварию» после завершения этого чемпионата.
«Это моя последняя пресс-конференция на базе клуба. Переговоры с клубом были, но мы не достигли соглашения.
Поэтому изначальное решение, опубликованное в феврале, остается в силе», – сказал Томас Тухель в преддверии заключительного тура сезона в Бундеслиге, в котором «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма».
В нынешнем сезоне мюнхенцы не выиграли ни одного трофея и на данный момент находятся на второй позиции в таблице Бундеслиги.
Ну и Тухель не будь дураком это понял)
ЛЧ да, чутка не хватило. Команда в целом то ок.