Черданцев о «Спартаке»: «Угальде купили за 13 млн, но он ничего не показал за полсезона, кроме старательности. Логичность трансфера вызывает большие вопросы»

Георгий Черданцев высказался об игре Манфреда Угальде.

Нападающий еще ни разу не забил за «Спартак» в 10 матчах Мир .

Красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«К тренеру «Спартака» претензий нет – команда создает моменты, надо забивать. Странно предъявлять претензии за поражение Слишковичу.

«Спартак» создал кучу моментов на выезде. Скорее, вопрос к первому трансферу нового спортивного директора Амарала.

купили за 13 миллионов, но за полсезона он не показал ничего, кроме старательности и мобильности.

Для нашего чемпионата это огромные деньги. Нападающий должен забивать голы.

Регулярная нереализация моментов должна напрягать.

Логичность этого трансфера вызывает большие вопросы. Под какую игру его брали? Под какую схему? Что с ним будет с приходом нового тренера?» – сказал комментатор « » .