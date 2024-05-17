Черданцев о «Спартаке»: «Угальде купили за 13 млн, но он ничего не показал за полсезона, кроме старательности. Логичность трансфера вызывает большие вопросы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Черданцев Матч ТВ Манфред Угальде Футбол

Георгий Черданцев высказался об игре Манфреда Угальде.

Нападающий еще ни разу не забил за «Спартак» в 10 матчах Мир РПЛ.

Красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«К тренеру «Спартака» претензий нет – команда создает моменты, надо забивать. Странно предъявлять претензии за поражение Слишковичу.

«Спартак» создал кучу моментов на выезде. Скорее, вопрос к первому трансферу нового спортивного директора Амарала.

Угальде купили за 13 миллионов, но за полсезона он не показал ничего, кроме старательности и мобильности.

Для нашего чемпионата это огромные деньги. Нападающий должен забивать голы.

Регулярная нереализация моментов должна напрягать.

Логичность этого трансфера вызывает большие вопросы. Под какую игру его брали? Под какую схему? Что с ним будет с приходом нового тренера?» – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну вот, наконец-то и у Угальде попрёт
+8
-1
+7
Хейлунд из МЮ сколько не мог забить в чемпионате? 20 игр! Так его купили не за 13 млн, а тут шум поднимают, парень работает, голы придут в новом сезоне!
+4
-2
+2
Ответ brno2020
Да уж, Гоша Черданцев так себе эксперт. Он, как тот бегемот, живёт только своим болотом? Ну, например, что Гоша слышал про такого игрока как Расмос Хёйлунн? И когда он начал забивать? Не утверждаю что Угальде вдруг начнёт забивать, но игрок пришёл в межсезонье, и поэтому ничего удивительного в том факте что он не заиграл нет. Другое дело, что такие дорогие приобретения нужно делать исключительно летом, чтобы вот так, не попадать впросак. Поэтому тут нужно удивляться самим фактом зимней покупки, а не игрой Угальде.
Для экспертов спортсру из комментов угальдиевские 10-0 это нормалёк, потому что черданцев и точка.
+2
0
+2
Ответ brno2020
Да уж, Гоша Черданцев так себе эксперт. Он, как тот бегемот, живёт только своим болотом? Ну, например, что Гоша слышал про такого игрока как Расмос Хёйлунн? И когда он начал забивать? Не утверждаю что Угальде вдруг начнёт забивать, но игрок пришёл в межсезонье, и поэтому ничего удивительного в том факте что он не заиграл нет. Другое дело, что такие дорогие приобретения нужно делать исключительно летом, чтобы вот так, не попадать впросак. Поэтому тут нужно удивляться самим фактом зимней покупки, а не игрой Угальде.
Что за чушь. Вот как раз надо покупать зимой, когда пауза дольше , когда есть несколько сборов,чтобы подготовиться, внедрить его в систему. Итд. Угальде пока спасает , что ушел абаскаль , который его брал .
+2
-1
+1
Да уж, Гоша Черданцев так себе эксперт. Он, как тот бегемот, живёт только своим болотом? Ну, например, что Гоша слышал про такого игрока как Расмос Хёйлунн? И когда он начал забивать? Не утверждаю что Угальде вдруг начнёт забивать, но игрок пришёл в межсезонье, и поэтому ничего удивительного в том факте что он не заиграл нет. Другое дело, что такие дорогие приобретения нужно делать исключительно летом, чтобы вот так, не попадать впросак. Поэтому тут нужно удивляться самим фактом зимней покупки, а не игрой Угальде.
+4
-4
0
Был в ЦСКА такой же быстрый и очень активный Муса , который транжирил огромное количество моментов , но потом все наладилось. Многое будет зависеть от тренера , у парня отличная скорость , отлично открывается , старается . Нужно работать над реализацией и ему нужен партнёр который будет снабжать его точными передачами . А то смотришь нападающий бежит в свободную зону , а пас ему не дают , катают в центре
0
0
0
А что показал Черданцев за последние лет 10, что его до сих пор на федеральном канале держат в качестве комментатора и ведущего?
0
0
0
Значит хорошего игрока купили. В первые пол года Веллитон так же бегал пахал, тоже говорили купили обычного бегунка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий