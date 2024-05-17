«Ливерпуль» объявил об уходе Тиаго. 33-летний хавбек отыграл 5 минут в этом сезоне

Тиаго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом.

Сегодня эту информацию официально подтвердил мерсисайдский клуб. Контракт 33-летнего полузащитника истекает в конце этого сезона. Футболист уйдет на правах свободного агента.

перешел в « » из «Баварии» в 2020 году. За это время испанец стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги.

Из-за травм в текущем сезоне он вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против «Арсенала». В этой игре он получил очередное повреждение.