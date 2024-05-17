«Ливерпуль» объявил об уходе Тиаго. 33-летний хавбек отыграл 5 минут в этом сезоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом.

Сегодня эту информацию официально подтвердил мерсисайдский клуб. Контракт 33-летнего полузащитника истекает в конце этого сезона. Футболист уйдет на правах свободного агента.

Тиаго перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2020 году. За это время испанец стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги.

Из-за травм в текущем сезоне он вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против «Арсенала». В этой игре он получил очередное повреждение. 

19 комментариев
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Очень техничный, лёгкий, умный игрок. Жаль, съели травмы
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Жаль, что показал нам далеко не все, на что способен!
Умнейший футболист! Удачи!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Переоценённый хрусталь из Ла Масии, которого сломали более сильные физически игроки АПЛ.
переоцененный??? один из самых умных и техничных полузащитников своего поколения
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Алькантаре с травмами не повезло как и Стротману, но первый успел поиграть в топ клубах и зацепить трофеев.
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Ответ Constantin
согласен. задолбали все как менструальные дурочки восхищаться непонятно чем. чел не пригодился барсе в эпоху отсутствия нормального опорника, это о многом говорит. пошатался по клубам в итоге вспомнить хоть один матч который он вывез на плечах не могу
Сразу видно ты ноунейм от футбола, накинуть ради того чтоб накинуть , в Барсе со всеми лихорадка идёт, сейчас такой период, там каша со всем руководством и тренера нет нормального, а Алькантара, чтоб ты понимал когда играл в Баварии был первый с продвижением с мячем на 15 метров) его задача проста, он разрушитель и созидатель и у него получалось хорошо, если бы ещё не травмы
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Переоценённый хрусталь из Ла Масии, которого сломали более сильные физически игроки АПЛ.
Почему переоцененный? В свою силу карьеру провел, ни Хави-Иньеста, конечно, но везде прилично выглядел, ниже определённой планки не падал. Травмы, да, подвели.
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Талант бешеный но здоровье никакое. Спасибо за выступление в Ливерпуле
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В сезоне 21/22 важнейшую роль сыграл, жаль не фартануло жестко.
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Ответ Constantin
согласен. задолбали все как менструальные дурочки восхищаться непонятно чем. чел не пригодился барсе в эпоху отсутствия нормального опорника, это о многом говорит. пошатался по клубам в итоге вспомнить хоть один матч который он вывез на плечах не могу
Где опорник и где Тиаго.
Барселона не хотела тогда его отпускать - воспитанник, техника и пас на высшем уровне. Идеальней пзщ для тогдашней Барсы не придумаешь. Уйти в Баварию было его решением
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Ответ Дима Громов
15 минут за сезон, это ужас. Симулянт. Талантлевый, бесполезный леньтяй!)
Так написать - нужно было постараться.
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В Баварии был на своем месте. Зря ушел.
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Большие надежды были на него. Не его вина, что так часто ломался
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Классный игрок, очень техничный, с прекрасным виденьем поля, тонкий игрок. Карьера в Ливерпуле из-за травм не задалась, но гол Порту навсегда в памяти.
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