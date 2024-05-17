Защитник «Челси» Гюсто: «У нас много талантливых игроков. Можем стать одной из лучших команд в АПЛ» 

Теги Челси премьер-лига Англия Мало Гюсто Футбол

Мало Гюсто считает, что «Челси» способен стать одной из лучших команд в АПЛ.

После 37 туров лондонцы занимают в таблице 6-е место.

«У нас много талантливых игроков, и мы знаем об этом. Мы можем стать одной из лучших команд в АПЛ.

Этот сезон складывается для нас не лучшим образом. Знаем, что начало сезона было сложным, но нам нужно хорошо провести концовку – именно этим мы и занимаемся («синие» выиграли 4 матча подряд – прим. Sports).

Мы должны поддерживать тренерский штаб, и это главное. Думаю, именно поэтому мы и прибавили в последних играх. Нам нужно просто наслаждаться игрой, быть сплоченными и хорошо финишировать в сезоне», – сказал защитник «Челси».

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1 комментарий
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Для этого еще расти и расти. А некоторых купленных игроков мы еще и не видели. Ну а как болельщик, конечно в это верю.

А сам Гюсто реально топчик. Шикарный первый сезон для столь молодого игрока в новой лиге в строящейся команде. Если бы не супер Палмер, то был бы новичком года
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