Защитник «Спартака» Денисов о будущем: «Симпатизирует история Кузяева. Респект за то, что уехал и хорошо себя проявляет» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов допустил, что в будущем перейдет в европейский клуб.

«Мое будущее? Могу сейчас сказать что угодно, помечтать, но хочется не говорить, а делать. 

Нет человека, чью история я хотел бы повторить, но симпатизирует история Далера Кузяева. Респект ему за то, что уехал [в «Гавр»] и играет, хорошо себя проявляет», — сказал защитник «Спартака».

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4 комментария
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Импонирует (((
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Прежде чем проявить себя в Гавре Далер проявил себя в Зените. Вот и ты сначала прояви себя в Спартаке, потом можно и о Европе мечтать.
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Человек объективно оценивает свои способности и рассчитывает на средний клуб. Почему бы и нет? Пробовать можно. Кругозор расширится и потом будет что внукам рассказать
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Безграмотность и бесполезность в наличии

Настоящий питерский человечек
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