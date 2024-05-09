Защитник «Спартака» Денисов о будущем: «Симпатизирует история Кузяева. Респект за то, что уехал и хорошо себя проявляет»
Даниил Денисов допустил, что в будущем перейдет в европейский клуб.
«Мое будущее? Могу сейчас сказать что угодно, помечтать, но хочется не говорить, а делать.
Нет человека, чью история я хотел бы повторить, но симпатизирует история Далера Кузяева. Респект ему за то, что уехал [в «Гавр»] и играет, хорошо себя проявляет», — сказал защитник «Спартака».
Настоящий питерский человечек