«Тюкавину нельзя почивать на лаврах. Посмотрите на Смолова – безумно талантлив, но остановился, похоже, наелся футболом». Елагин о форвардах «Динамо» 

Александр Елагин высказался о Константине Тюкавине и Федоре Смолове.

— Для вас уже сейчас очевидно, кого признают лучшим игроком чемпионата?

— Намекаете на Тюкавина?

— Да.

— По поводу Константина могу сказать только одно. Я очень рад, что именно в « » появилась такая звездочка. Причем наш парень, российский, а не бразилец. Но я бы его пока не переоценивал.

— Вот как?

— Ситуация сложная. Наши футболисты не имеют возможности играть в еврокубках. Для Тюкавина наступит непростой период. Ему ни в коем случае не стоит опускать рук и четко отдавать себе отчет: нельзя почивать на лаврах.

Я понимаю, что говорю сейчас довольно очевидные вещи. Но именно в этой простоте и кроется ловушка! С одной стороны, ты на взлете, материально обеспечен, тебя хвалят. И вроде бы некуда стремиться... А стремиться всегда есть к чему! Жизнь на месте не стоит. Нужно готовить себя к большим вызовам, к большой игре. Все зависит только от .

Посмотрите, например, на .

— Не слишком удачный сезон...

— Согласен. При этом Федор — безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал.

Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает, – сказал комментатор.