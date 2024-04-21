Суарес 50 раз ассистировал Месси – больше всех в карьере Лионеля

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Луис Суарес чаще других игроков ассистирует Лионелю Месси.

В матче с «Нэшвиллом» уругвайский форвард «Интер Майами» помог аргентинцу сравнять счет на 11-й минуте.

Это был 50-й голевой пас Суареса Месси. Ни один другой футболист не отдал Лионелю столько результативных передач в течение его карьеры.

До «Интер Майами» нападающие вместе выступали за «Барселону».

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18 комментариев
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Суарес Легенда Футбола ! 900 матчей 550 голов, 300 голевых передач. В среднем за матч по системе гол+пас второй после Месси в 21 веке !
+50
-11
+39
Лучший футбольный дуэт в 21 веке!
+27
-7
+20
уже сутки почти прошли после игры, спортс так долго считал)
+14
-2
+12
Дружбан
Месси думаю не меньше ему отдавал )
+8
-4
+4
Ответ JohnnyMulka
Комментарий скрыт
А Мюллеру и Леве до Месси и Суаресу как до луны
+4
0
+4
Ответ Человек1991
Суарес Легенда Футбола ! 900 матчей 550 голов, 300 голевых передач. В среднем за матч по системе гол+пас второй после Месси в 21 веке !
Как минимум 1 золотой мяч у него все таки должен был быть, жаль, а так Суарес несомненно один из лучших напов в истории
+3
0
+3
Странно, а на спортс ру местные утверждают, что Хави И Иньеста больше всего сделали для голов Месси! Странно, странно.
+2
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+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Странно, а на спортс ру местные утверждают, что Хави И Иньеста больше всего сделали для голов Месси! Странно, странно.
А мы то им чуть не поверили 🤣🤣🤣
+2
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+2
Их объединило мате 🧉 а самое главное,они встретились на пике своих возможностей ☝🏼 просто гляньте на цифры Месси и Суареса,там рядом никто не стоял 😎
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Санчо Панса
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Корефан!😄👬
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Мужская настоящая дружба.. надеюсь уж не совсем уходящая натура..
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Ещё недавно таковым был Дани Алвес.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Странно, а на спортс ру местные утверждают, что Хави И Иньеста больше всего сделали для голов Месси! Странно, странно.
ну на двоих может быть)))
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