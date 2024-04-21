Суарес 50 раз ассистировал Месси – больше всех в карьере Лионеля

Луис Суарес чаще других игроков ассистирует Лионелю Месси.

В матче с « » уругвайский форвард « » помог аргентинцу сравнять счет на 11-й минуте.

Это был 50-й голевой пас Суареса Месси. Ни один другой футболист не отдал Лионелю столько результативных передач в течение его карьеры.

До «Интер Майами» нападающие вместе выступали за «Барселону».

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