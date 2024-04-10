Серджи Роберто пропустит ответный матч «Барселоны» с «ПСЖ» из-за перебора карточек

Серджи Роберто не примет участия в ответной игре с «ПСЖ».

Защитник «Барселоны» на 34-й минуте выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сбил хавбека в центре поля во время контратаки хозяев. Главный судья показал испанцу желтую карточку, из-за которой тот пропустит следующий матч в турнире.

принял участие в 5 играх в текущем розыгрыше чемпионов и отметился одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.