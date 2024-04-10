Серджи Роберто пропустит ответный матч «Барселоны» с «ПСЖ» из-за перебора карточек

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Энтони Тэйлор Серджи Роберто Марко Асенсио Футбол

Серджи Роберто не примет участия в ответной игре с «ПСЖ».

Защитник «Барселоны» на 34-й минуте выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сбил хавбека Марко Асенсио в центре поля во время контратаки хозяев. Главный судья Энтони Тэйлор показал испанцу желтую карточку, из-за которой тот пропустит следующий матч в турнире.

Роберто принял участие в 5 играх в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и отметился одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Не беда.
Кристенсен сыграет или Педри
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ну че сказать красавчик, и матч неплохо отыграл и опасную атаку остановил.
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Серджи боец,всего себя отдаёт,нужно победу сегодня увезти
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