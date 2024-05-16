«Акрон» на 2 очка отстает от «Динамо» Махачкала после поражения от «Шинника», от «Химок» – на 4

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Шинник Арсенал Тула Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Химки» и «Динамо Махачкала» лидируют в гонке за выход в Мир РПЛ.

Сегодня «Акрон» проиграл «Шиннику» (0:1), в результате оставшись на третьем месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 56 очками. Таким образом, первые два места на данный момент занимают «Химки», набравшие 60 очков, и «Динамо Махачкала» с 58 очками.


Первые две команды из Первой лиги выходят в РПЛ напрямую, клубы с третьего и четвертого мест играют стыковые матчи с соперниками из РПЛ.

На четвертом месте в турнирной таблице сейчас располагается «Родина», на пятом – тульский «Арсенал», у обоих клубов по 52 очка. Шестым идет «Шинник», набравший 47 баллов.

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9 комментариев
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Вот зачем Химки нужны опять в РПЛ ?
+10
-4
+6
за махачкалинское Динамо❤️⚽
+10
-5
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот зачем Химки нужны опять в РПЛ ?
чтобы Юран их возглавил)
+2
0
+2
Вы это... Главное, Химки обратно не пускайте.
+4
-4
0
Тула прибавлять надо
+1
-1
0
Акрон упустил возможность вписаться в 2-ку. Теперь в следующем туре Химки в случае победы досрочно за 1 тур до конца первенства выходят в РПЛ, да и у Махачкалы шансы тоже очень высоки напрямую пробиться.
+1
-1
0
Акрон не нужен в вышке, команда-однодневка, как Тосно
0
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот зачем Химки нужны опять в РПЛ ?
Есть такой козёл, вот Химки так же
0
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Ответ Alex8007
Акрон не нужен в вышке, команда-однодневка, как Тосно
Тосно разве кубок не выиграл?
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