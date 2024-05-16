«Акрон» на 2 очка отстает от «Динамо» Махачкала после поражения от «Шинника», от «Химок» – на 4
«Химки» и «Динамо Махачкала» лидируют в гонке за выход в Мир РПЛ.
Сегодня «Акрон» проиграл «Шиннику» (0:1), в результате оставшись на третьем месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 56 очками. Таким образом, первые два места на данный момент занимают «Химки», набравшие 60 очков, и «Динамо Махачкала» с 58 очками.
Первые две команды из Первой лиги выходят в РПЛ напрямую, клубы с третьего и четвертого мест играют стыковые матчи с соперниками из РПЛ.
На четвертом месте в турнирной таблице сейчас располагается «Родина», на пятом – тульский «Арсенал», у обоих клубов по 52 очка. Шестым идет «Шинник», набравший 47 баллов.