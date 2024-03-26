Сорокин заявил, что из Европы с Россией готовы играть только Сербия и Беларусь: «Пока все»

Алексей Сорокин заявил, что с Россией готовы играть только Сербия и Беларусь.

– провела матч с Сербией, летом сыграет с Беларусью. Из европейских команд это все возможные соперники на данный момент?

– Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень.

– Утихли разговоры о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию. Это означает, что мы готовы только ждать?

– Сегодня мы живем с теми решениями, которые приняты РФС. Будут иные решения – значит, будем жить с ними, – сказал советник президента и член совета .