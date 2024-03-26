Сорокин заявил, что из Европы с Россией готовы играть только Сербия и Беларусь: «Пока все»

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу ФИФА РФС сборная Беларуси по футболу Алексей Сорокин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Алексей Сорокин заявил, что с Россией готовы играть только Сербия и Беларусь.

– Сборная России провела матч с Сербией, летом сыграет с Беларусью. Из европейских команд это все возможные соперники на данный момент?

– Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень.

– Утихли разговоры о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию. Это означает, что мы готовы только ждать?

– Сегодня мы живем с теми решениями, которые приняты РФС. Будут иные решения – значит, будем жить с ними, – сказал советник президента РФС и член совета ФИФА.

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53 комментария
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Ну после разгрома Сербии боятся все, не иначе
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+80
Очередная геостратегическая победа! 💪
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Скоро на спортсру - сборная России которая играла в последний раз играла в Европе - где они сейчас?
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Вот и огласили весь список👍🏻
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-1
+15
Ответ Любезный Коссутий
как насчет турецких братушек? они тоже не готовы? 🤷‍♂️
Ты шо, со страной НАТО играть? Чтоб в случае поражения они воспользовались поводом для вторжения в Россию и возвращению Крыма под османский протекторат? Как ты не понимаешь, что кругом враги
+12
-6
+6
Ответ Михаил1970
Можно провести чемпионат Европы среди дружественных стран.
Бронза 100% гарантирована)
+4
0
+4
Можно провести чемпионат Европы среди дружественных стран.
+5
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Опять ущемили букву "ë"!
+4
0
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что то случилось?
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+2
Вот это действительно очень прискорбно...
+4
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+2
Не пока всё, а уже всё.
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А как же та деревня в Молдавии, у них нет сборной что ли?
+6
-4
+2
😁😁😁😁😁😁😁
+2
-1
+1
А почему? Наверное, что-то случилось?..
/sarcasm
+4
-3
+1
Ответ Phelps
Скоро на спортсру - сборная России которая играла в последний раз играла в Европе - где они сейчас?
Ты сомневаешься? Этот материал уже готов и настаивается, как дедушкина настойка для согрева суставов!
+1
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Комментарий удален пользователем
Даже Албанию не уговорить уже?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ты сомневаешься? Этот материал уже готов и настаивается, как дедушкина настойка для согрева суставов!
Ахахаха. Охотно верю если честно! Под ваш комментарий теперь уже в этом не сомневаюсь
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Ответ Struzhok
Сорокин заявил, что из Европы с Россией готовы играть только Сербия и Беларусь — где тут слово УЕФА?
Так Грузия - это Азия. К югу от Кавказа же.
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Ответ savik-A.M.
а они состоят в УЕФА ?
Сорокин заявил, что из Европы с Россией готовы играть только Сербия и Беларусь — где тут слово УЕФА?
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Ответ Ростовский
Российские сборные разных возрастов на днях разгромили местные команды в Турции на днях.
на днях?
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Ответ adanilindanilin
Ты шо, со страной НАТО играть? Чтоб в случае поражения они воспользовались поводом для вторжения в Россию и возвращению Крыма под османский протекторат? Как ты не понимаешь, что кругом враги
Как раз пророссийская пропаганда говорит, что врагов (недружественных стран) меньшинство: Европа, Канада, США, Австралия, Япония. С Африкой, Латинской Америкой и большинством Азии вполне нормальные отношения.
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Это победа или еще нет?
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Казахи сыграют, без проблем. Думаю, Азербайджан тоже.
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Да и плевать. Правильно говорит, в мире полно других вариантов
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Можно играть еще и с Беларусь U23
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А все остальные нам просто завидуют
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Васюки забыли тож Европа!
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А Венгрия?
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