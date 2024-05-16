Кубок Румынии выиграл «Корвинул» из 2-го дивизиона. Клуб еще не получил лицензию на переход в высшую лигу и ждет вердикта УЕФА по участию в ЛЕ
Кубок Румынии выиграла команда из второго дивизиона.
«Корвинул» выиграл трофей, одержав победу над «Оцелулом» в финале (2:2, пен. 3:2).
Клуб из второго по силе дивизиона Румынии еще не получил лицензию на выступления в высшей лиге. Еще неизвестно, одобрит ли УЕФА выступление «Корвинула» в еврокубках – с этим могут возникнуть трудности из-за источников финансирования клуба.
Согласно регламенту, победитель розыгрыша Кубка Румынии получает право на участие в отборочных стадиях Лиги Европы.