Кубок Румынии выиграл «Корвинул» из 2-го дивизиона. Клуб еще не получил лицензию на переход в высшую лигу и ждет вердикта УЕФА по участию в ЛЕ

Теги Лига Европы УЕФА УЕФА высшая лига Румыния Кубок Румынии Футбол

Кубок Румынии выиграла команда из второго дивизиона.

«Корвинул» выиграл трофей, одержав победу над «Оцелулом» в финале (2:2, пен. 3:2).

Клуб из второго по силе дивизиона Румынии еще не получил лицензию на выступления в высшей лиге. Еще неизвестно, одобрит ли УЕФА выступление «Корвинула» в еврокубках – с этим могут возникнуть трудности из-за источников финансирования клуба. 

Согласно регламенту, победитель розыгрыша Кубка Румынии получает право на участие в отборочных стадиях Лиги Европы

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий