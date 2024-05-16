«Кубарси, сыгравший пару матчей, поедет на Евро, но там не будет Начо, закрывшего Холанда и Кейна. Вместо него вызовут любого, кто себя проявит, кажется». Журналист Меана о защитнике «Реала»
Журналист Антон Меана оценил шансы Начо Фернандеса сыграть на Евро-2024.
«На Евро [Дани] Вивиан, Лапорт и Ле Норман займут место Начо, который нейтрализовал Холанда и Кейна. Кубарси сыграл два с половиной матча, но регулярно выходит в важных играх. Они будут в составе вместо Начо Фернандеса.
Нам нужен центральный защитник с таким уровнем, но кажется, что вместо Начо вызовут любого, кто проявит себя. Если Кубарси, проведя два матча, поедет на Евро, если поедет Вивиан, то Начо там не будет.
В полуфинале [Лиги чемпионов] Начо играл в центре обороны, потому что он это заслужил. Начо – пятый выбор из пяти игроков, и поэтому он уходит [из «Реала»]. В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ он сыграл отлично», – сказал Меана в эфире El Larguero.
Начо великолепен во второй части сезона и , тем самым, заслуживает поехать на Евро своей игрой.
И даже вне контекста Сити, каким хреном проводящий отменную вторую половину сезона опытный боец Начо не едет на ЧЕ, пока какой-то сопляк таки едет просто потому что "нууу ээээ он же талантливый, на перспективу, ламасия ыыы эээ".
Аналогично и по Рамосу, который изначально вожак и в отличной форме, но он не едет, а едет сопляк, которого в последние месяцы возят все кому не лень. Аналогично и тотальный игнор прекрасно играющего Браима все это время, пока он не плюнул и не принял таки предложение другой сборной.
Испания в плане своей клоунской коррупционной федерации и подковерных игр с выбором состава, постоянно в пользу бчк по какой-то интересной причины - это цирк, а не спортивный принцип. Верный путь к тому, чтобы продолжить без кубков, чего им и желаем.