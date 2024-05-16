«Кубарси, сыгравший пару матчей, поедет на Евро, но там не будет Начо, закрывшего Холанда и Кейна. Вместо него вызовут любого, кто себя проявит, кажется». Журналист Меана о защитнике «Реала»

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Журналист Антон Меана оценил шансы Начо Фернандеса сыграть на Евро-2024.

«На Евро [Дани] Вивиан, Лапорт и Ле Норман займут место Начо, который нейтрализовал Холанда и Кейна. Кубарси сыграл два с половиной матча, но регулярно выходит в важных играх. Они будут в составе вместо Начо Фернандеса.

Нам нужен центральный защитник с таким уровнем, но кажется, что вместо Начо вызовут любого, кто проявит себя. Если Кубарси, проведя два матча, поедет на Евро, если поедет Вивиан, то Начо там не будет.

В полуфинале [Лиги чемпионов] Начо играл в центре обороны, потому что он это заслужил. Начо – пятый выбор из пяти игроков, и поэтому он уходит [из «Реала»]. В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ он сыграл отлично», – сказал Меана в эфире El Larguero.

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32 комментария
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Ответ Abu Ibrahim Alpashaev
В чем он не прав?
В том, что Холанна и Кейна закрыл Рюдигер)
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-2
+29
Болельщики Барселоны будут только рады, если возьмут Начо, а Кубарси оставят отдохнуть
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Так против них практически всегда играл Рюдигер. Задача Начо в матчах была не косячить, но даже так Карло иногда предпочитал Тчуамени в центре обороны
+25
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+17
Ну тут согласен. Надо было вызывать Начо, а не гонять пацана, которому 17 лет.
+13
-6
+7
Ответ Abu Ibrahim Alpashaev
В чем он не прав?
Так то Начо в начале сезона вечно привозил, играет только из-за травм Милитао и Алабы. + возраст очевидно Кубарси на перспективу смотрится выгоднее.
+12
-10
+2
у маргариновый никогда толком воспитанников и не играло в составе, зато постоянный плач по поводу глубоких лавочников, которыми клуб затыкает дыры в составе
+8
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+1
Ответ Виталий Мучаев
Так то Начо в начале сезона вечно привозил, играет только из-за травм Милитао и Алабы. + возраст очевидно Кубарси на перспективу смотрится выгоднее.
И нужно брать более перспективных?
Начо великолепен во второй части сезона и , тем самым, заслуживает поехать на Евро своей игрой.
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Ответ v.belorussky
Начо - посмешище.
Ты в слове «Барселона» сделал 9 ошибок
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Начо весьма средний по меркам топ-клуба игрок. И всегда таким был. В сборной он бы наверняка был на лавке и какой смысл его брать? Кубарси вряд ли будет играть в основе прямо на Евро, но с прицелом на будущее, на ЧМ-2026, уместно его вызывать уже.
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0
Испании ничего не светит,нет там игроков с яйцами,там есть таланты,но нет там харизмы кроме Родри,но Родри голы не забивают, Мораты хлам с Вильярреала и Сосьедада Евро не выигрывают.
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Кубарси - хорош. Начо - тоже хорош. Но Кубарси - левоногий. Фактически Начо и Кубарси не конкурируют за одно место. Левоногие - Кубарси, Пау Торрес и Лапорт. Правоногие: Ле Норман, Начо, Вивиан. Вот как-то так нужно выбирать...
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В чем он не прав?
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну тут согласен. Надо было вызывать Начо, а не гонять пацана, которому 17 лет.
Согласен, парень уже выдохся из-за постоянных финалов в Барселоне
+6
-6
0
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну тут согласен. Надо было вызывать Начо, а не гонять пацана, которому 17 лет.
Вот именно. Привёз бы пару пенок и все успокоились (хотя, даже тут вряд ли бы со скамьи вылез без травм). А Кубарси аккуратно и со знанием дела мог бы готовиться к следующему сезону✌️
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Ответ <Inter>
Так против них практически всегда играл Рюдигер. Задача Начо в матчах была не косячить, но даже так Карло иногда предпочитал Тчуамени в центре обороны
Вот именно, даже сливочные всегда ставили упор на противостояния Рюдигера с каждым из следующих ЦФД. Но когда это стало выгодно, оказалось, что косячник Начо лично сдерживал всю атакующую линию любого соперника. Приёмами, как против Киммиха, ага🤓
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Ответ <Inter>
Так против них практически всегда играл Рюдигер. Задача Начо в матчах была не косячить, но даже так Карло иногда предпочитал Тчуамени в центре обороны
Особенно во втором матче с Сити, ага. Когда по Холанду постоянно играл Начо.
И даже вне контекста Сити, каким хреном проводящий отменную вторую половину сезона опытный боец Начо не едет на ЧЕ, пока какой-то сопляк таки едет просто потому что "нууу ээээ он же талантливый, на перспективу, ламасия ыыы эээ".
Аналогично и по Рамосу, который изначально вожак и в отличной форме, но он не едет, а едет сопляк, которого в последние месяцы возят все кому не лень. Аналогично и тотальный игнор прекрасно играющего Браима все это время, пока он не плюнул и не принял таки предложение другой сборной.
Испания в плане своей клоунской коррупционной федерации и подковерных игр с выбором состава, постоянно в пользу бчк по какой-то интересной причины - это цирк, а не спортивный принцип. Верный путь к тому, чтобы продолжить без кубков, чего им и желаем.
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Ответ Верховный Лорд
Ты в слове «Барселона» сделал 9 ошибок
Приучись не додумывать за других то, что они не имели в виду.)
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