«Кубарси, сыгравший пару матчей, поедет на Евро, но там не будет Начо, закрывшего Холанда и Кейна. Вместо него вызовут любого, кто себя проявит, кажется». Журналист Меана о защитнике «Реала»

Журналист Антон Меана оценил шансы Начо Фернандеса сыграть на Евро-2024.

«На Евро [ ] Вивиан, Лапорт и Ле Норман займут место Начо, который нейтрализовал и . Кубарси сыграл два с половиной матча, но регулярно выходит в важных играх. Они будут в составе вместо .

Нам нужен центральный защитник с таким уровнем, но кажется, что вместо Начо вызовут любого, кто проявит себя. Если Кубарси, проведя два матча, поедет на Евро, если поедет Вивиан, то Начо там не будет.

В полуфинале [ чемпионов] Начо играл в центре обороны, потому что он это заслужил. Начо – пятый выбор из пяти игроков, и поэтому он уходит [из «Реала»]. В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ он сыграл отлично», – сказал Меана в эфире El Larguero.