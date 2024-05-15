Кульчий о Галицком: «После игры с «Кубанью» зашел в раздевалку: «По 30 тысяч долларов каждому». Никогда не было пихача, даже когда проигрывали»

Александр Кульчий рассказал о премии от Сергея Галицкого в «Краснодаре».

Защитник из Беларуси выступал за клуб в сезоне-2011/12.

– Каким было максимально большое денежное вознаграждение от Галицкого?

– О, это была моя самая большая премия в карьере!

Играли с «Кубанью». Полный стадион, жарища. Во втором тайме наш защитник – Неманя Тубич – привозит пенальти и получает красную карточку. Траоре попадает в штангу, и чуть ли не в следующей атаке мы забиваем. Кое-как удержали в меньшинстве эту победу.

После матча Сергей Николаевич заходит в раздевалку: «Дверь закройте. По 30 каждому!»

– Тысяч долларов?

– Ага. И самое приятное – даже когда мы проигрывали, от Сергея Николаевича никогда не было пихача. Он был спокоен: «Ничего страшного, мы только первый сезон в Премьер-лиге. Все еще будет».

Он старался быть ближе к команде, часто приезжал на тренировки: выходил на поляну в обуви за 5 тысяч евро, закатывал штаны и крутил мячи с углового в ворота, – сказал экс-игрок «Краснодара» Александр Кульчий.