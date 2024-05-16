Кульчий о 90-х: «ЦСКА дал 10 тысяч долларов подъемных. Пришел домой, раскидал деньги по квартире. Для меня это была нереальная сумма»

Александр Кульчий рассказал о своем несостоявшемся переходе в ЦСКА в 1997 году.

— Как вы перешли в московское «Динамо»?

— С моей следующей командой — МПКЦ — мы стали чемпионами и выиграли Кубок [Беларуси]. Бышовец звал меня в «Зенит», а Тарханов — в ЦСКА. С последними я даже подписал контракт: дали 10 тысяч долларов подъемных. Для меня это была нереальная сумма, ходил счастливый. Помню, пришел домой, раскидал деньги по квартире, наслаждался.

— Почему с ЦСКА в итоге не срослось?

— У Тарханова начались разборки с тогдашним руководством. В итоге он ушел работать в «Торпедо», и в ЦСКА я стал никому не нужен. Тут еще и в МПКЦ начали вставлять палки в колеса: «Куда ты поехал? У тебе еще год по контракту!» Я пытался договориться: «Мы выиграли чемпионат и Кубок. Что вам еще нужно? Отпустите меня спокойно поиграть». Руководство — ни в какую.

— Пришлось возвращать 10 тысяч?

— Нет. В этот бардак вовремя вмешался Николай Саныч Толстых (тогда президент « » — прим. ред.). Он компенсировал эти 10 тысяч и каким-то чудесным образом договорился с МПКЦ, чтобы меня отпустили. Так я и перешел в «Динамо», – сказал экс-игрок сборной Беларуси.