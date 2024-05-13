Роке не будет в «Барсе» в следующем сезоне. Клуб хочет отдать в аренду форварда, купленного за 30+30 млн евро

Витор Роке не будет играть за «Барселону» в следующем сезоне.

Бразильский нападающий не будет включен в состав «блауграны» на сезон-2024/25, сообщает As со ссылкой на SER Catalunya. Спортивный директор клуба , перенесший переход игрока с лета 2024 года на январь, теперь хочет отдать его в аренду. Менеджер предложит такой вариант агенту форварда Андре Кюри.

Представитель Роке пока не хочет, чтобы футболист уходил в аренду. Ранее он заявил, что покинет клуб только на правах полноценного трансфера. Кюри планирует в ближайшие дни приехать в Барселону, чтобы поговорить с Деку.

В текущем сезоне Роке провел 310 минут за «Барсу» во всех турнирах. Каталонцы оформили его трансфер за 30+30 млн евро. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.

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Роке расстроен из-за положения в «Барсе» и плакал из-за этого. Окружение игрока утверждает, что Хави не разговаривает с ним