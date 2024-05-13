Роке не будет в «Барсе» в следующем сезоне. Клуб хочет отдать в аренду форварда, купленного за 30+30 млн евро

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Андре Кюри Витор Роке Футбол

Витор Роке не будет играть за «Барселону» в следующем сезоне.

Бразильский нападающий не будет включен в состав «блауграны» на сезон-2024/25, сообщает As со ссылкой на SER Catalunya. Спортивный директор клуба Деку, перенесший переход игрока с лета 2024 года на январь, теперь хочет отдать его в аренду. Менеджер предложит такой вариант агенту форварда Андре Кюри.

Представитель Роке пока не хочет, чтобы футболист уходил в аренду. Ранее он заявил, что Витор покинет клуб только на правах полноценного трансфера. Кюри планирует в ближайшие дни приехать в Барселону, чтобы поговорить с Деку. 

В текущем сезоне Роке провел 310 минут за «Барсу» во всех турнирах. Каталонцы оформили его трансфер за 30+30 млн евро. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь

Агент Роке о критике в адрес форварда «Барсы»: «Люди хотят убивать, а не помогать. У Винисиуса ушло 2,5 сезона, чтобы заиграть в «Реале»

Роке расстроен из-за положения в «Барсе» и плакал из-за этого. Окружение игрока утверждает, что Хави не разговаривает с ним

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а сколько пафоса при покупке было... да и надежд.
+29
-8
+21
Роке вполне хорошо выходил на замену, забивал, а после красной как будто убрали из состава. Походу чави обиделся на парня.
+17
-1
+16
Ответ Lindeman
Да уж. И снова с одним Левандовски играть
Братвайта купят
+17
-5
+12
Да уж. И снова с одним Левандовски играть
+10
-2
+8
Ответ Eden Hazard
а сколько пафоса при покупке было... да и надежд.
Ему 19 лет. Через три сезона будут выкупать обратно откуда-нибудь из Лейпцига
+5
0
+5
Деку полнейшая бездарность, ничего полезного от него нет. И Хави хорош, шансов фактически не предоставлял, но уже непонятно почему нос воротит. Два самодура отлично дополняющие друг друга
+6
-1
+5
По моему надо убирать Хави… Какой то он нервный. Парень чуть ошибся и в опалу…
+2
0
+2
Лучше Роке чем польский бобр
+2
0
+2
Вот что бывает, когда споридиром назначаешь бывшего агента. Уже сколько новостей было, что он хочет тащит в барсу молодёжь из Бразилии и Португалии. По ходу, что-то не так с креслом президента барсы или кабинет какой-то не такой. Совершать глупости, до которых тяжело додуматься, для них как дважды два
+1
0
+1
В Брайтон можно отдать
+2
-1
+1
Ответ Хозяин Путки
Зимой барсоглоры возносили его в ранг спасителя Каталунии)) Теперь гонят ссаными тряпками, настоящая семья))
Кто ж его гонит, кроме руководства? Ему даже шанса не дали, 2 матча в основе… 🤦‍♂️
+3
-2
+1
Отдайте лучше Хави и Деку куда нибудь. От этого пользы намного больше будет .
0
0
0
А сколько было восторгов по поводу этого молодого таланта ...
А в 19 лет оказался на распутье - в основе не нужен, а в аренду не хочется.
+1
-1
0
да ничего Барсаглоры, если это вас успокаивает, то и у Реала тоже есть такое, Рейнер, куплен за 30м
из аренды в аренду шатается уже вот 4й год )))
0
0
0
Ответ Eden Hazard
а сколько пафоса при покупке было... да и надежд.
(Каакое свпадение)😀Когда Азар переходил в Реал пафоса было больще,а в итоге Вкусно и Точка
+1
-1
0
Деку лучше отправьте куда подальше
+1
-1
0
Ответ Lindeman
Да уж. И снова с одним Левандовски играть
гиу, Торрес есть
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий