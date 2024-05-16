Отступные Довбика – 40 млн евро, лучший бомбардир Ла Лиги открыт к переходу в топ-клуб. «Жирона» купила его за 7,75 млн

Теги Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик Футбол

Артема Довбика можно купить у «Жироны» не менее чем за 40 млн евро.

Такова сумма отступных за 26-летнего форварда сборной Украины, сообщает Football Espana со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По данным источника, Довбик открыт к переходу в любой топ-клуб, и у него нет предпочтений в плане лиги.

Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Милана», «Ювентуса» и «Наполи».

В августе 2023 года «Жирона» приобрела Довбика у «Днепра-1» за 7,75 млн евро.

В 34 матчах сезона Ла Лиги на счету игрока 20 голов и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь. Довбик лидирует в гонке бомбардиров Примеры.

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10 комментариев
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С учетом дефицита нападающих и вменяемого ценника за Довбика будет настоящая битва.
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При этом, смысла в тот же Наполи идти из лигочемпионской Жироны, по-моему нет
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Успешный трансфер Жироны на вход, может стать мегауспешным трансфером на выход. Другое дело, конечно, что клуб многое потеряет от ухода Артёма именно в игровом плане.
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Барса бери
Будет с Мбаппе соперничать
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Идеальный игрок на замену Левандовски
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Нормас поднимут за 1 сезон.
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место жиру возьмут
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Не дорого совсем, в современных то реалиях.
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Чуваку 27 лет через месяц, судя по стате он не всегда был так результативен (хотя может поздно расцвел, бывает и такое). Сейчас его продать на пике выгоднее как жироне, так и самому игроку
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