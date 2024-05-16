Отступные Довбика – 40 млн евро, лучший бомбардир Ла Лиги открыт к переходу в топ-клуб. «Жирона» купила его за 7,75 млн
Артема Довбика можно купить у «Жироны» не менее чем за 40 млн евро.
Такова сумма отступных за 26-летнего форварда сборной Украины, сообщает Football Espana со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
По данным источника, Довбик открыт к переходу в любой топ-клуб, и у него нет предпочтений в плане лиги.
Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Милана», «Ювентуса» и «Наполи».
В августе 2023 года «Жирона» приобрела Довбика у «Днепра-1» за 7,75 млн евро.
В 34 матчах сезона Ла Лиги на счету игрока 20 голов и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь. Довбик лидирует в гонке бомбардиров Примеры.
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