Отступные Довбика – 40 млн евро, лучший бомбардир Ла Лиги открыт к переходу в топ-клуб. «Жирона» купила его за 7,75 млн

Артема Довбика можно купить у «Жироны» не менее чем за 40 млн евро.

Такова сумма отступных за 26-летнего форварда сборной Украины, сообщает Football Espana со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По данным источника, Довбик открыт к переходу в любой топ-клуб, и у него нет предпочтений в плане лиги.

Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Милана», «Ювентуса» и «Наполи».

В августе 2023 года « » приобрела у «Днепра-1» за 7,75 млн евро.

В 34 матчах сезона на счету игрока 20 голов и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь. Довбик лидирует в гонке бомбардиров Примеры.