Бонифасе признан «новичком года» в Бундеслиге. Лучший бомбардир «Байера» опередил Симонса и Матсена

Виктор Бонифасе признан лучшим новичком Бундеслиги.

Нападающий «Байера» получил награду как лучший молодой футболист, выступающий в высшей лиге Германии с этого сезона.

В течение сезона нигериец, забивший 13 голов в 22 турах (больше всех в клубе), четырежды выигрывал приз лучшему новичку месяца: с августа по ноябрь включительно.

На приз по итогам сезона также претендовали (« »), (« » Дортмунд) и Максимилиан Байер (« »).