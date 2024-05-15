Бонифасе признан «новичком года» в Бундеслиге. Лучший бомбардир «Байера» опередил Симонса и Матсена

Теги Боруссия Дортмунд Байер ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция рейтинги Хоффенхайм РБ Лейпциг Иан Матсен Хави Симонс Максимилиан Байер Виктор Бонифасе Футбол

Виктор Бонифасе признан лучшим новичком Бундеслиги.

Нападающий «Байера» получил награду как лучший молодой футболист, выступающий в высшей лиге Германии с этого сезона.

В течение сезона нигериец, забивший 13 голов в 22 турах (больше всех в клубе), четырежды выигрывал приз лучшему новичку месяца: с августа по ноябрь включительно.

На приз по итогам сезона также претендовали Хави СимонсЛейпциг»), Иан МатсенБоруссия» Дортмунд) и Максимилиан Байер («Хоффенхайм»).

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6 комментариев
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Каникулы Бонифасе будут хорошие
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Бонифаций ещё в юнионе приглянулся..... А алонсо его раскрыл
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Ьо

Бони отец
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Лучшим был Симонс
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В том году запомнился в еврокубках.
Байер молодцы , с трансфером не прогадали.
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Немцы называют его Бонифейс. И в википедии так же.
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