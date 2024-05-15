Бонифасе признан «новичком года» в Бундеслиге. Лучший бомбардир «Байера» опередил Симонса и Матсена
Виктор Бонифасе признан лучшим новичком Бундеслиги.
Нападающий «Байера» получил награду как лучший молодой футболист, выступающий в высшей лиге Германии с этого сезона.
В течение сезона нигериец, забивший 13 голов в 22 турах (больше всех в клубе), четырежды выигрывал приз лучшему новичку месяца: с августа по ноябрь включительно.
На приз по итогам сезона также претендовали Хави Симонс («Лейпциг»), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд) и Максимилиан Байер («Хоффенхайм»).
Бони отец
Байер молодцы , с трансфером не прогадали.