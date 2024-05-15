Малафеев о продлении контракта Семака: «Правильное решение. С ним «Зенит» демонстрирует яркий футбол, стал амбициознее»

Вячеслав Малафеев поддержал решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

Ранее председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина сообщила, что новый пятилетний контракт на улучшенных условиях с Семаком будет подписан 25 мая, в день 99‑летия клуба.

– Насколько правильно, на ваш взгляд, что «Зенит» решил продлить контракт с на пять лет?

– Я считаю, что это правильное решение. Сергей Богданович доказал свою компетентность и профессионализм за годы работы в « ». Он прекрасно знает команду, ее сильные стороны, умеет выстраивать долгосрочную стратегию. Под его руководством «Зенит» добивается стабильно высоких результатов, и пятилетний контракт – это знак доверия, который позволит клубу двигаться вперед с уверенностью.

Работу Сергея Богдановича я оцениваю очень высоко. Он пришел в команду в непростой период, но сумел сплотить игроков, вернуть им уверенность в себе. «Зенит» снова стал демонстрировать яркий, атакующий футбол, что не может не радовать. Важным моментом является и то, что команда прогрессирует, развивается, появляется свежая кровь.

Сергей Богданович и его команда в тренерском штабе реализует и себя, и ребят, с которыми они работают. В целом, за годы его работы «Зенит» стал более стабильным и амбициозным, – сказал бывший вратарь сине‑бело‑голубых.