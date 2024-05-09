Канчельскис хотел бы видеть Дзюбу в «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана: «Он лучший нападающий России. Но мы не потянем его финансово, скорее всего»

Андрей Канчельскис хотел бы видеть Артема Дзюбу в «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

«У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артем долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав – просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим – скорее всего, Артем уже принял для себя решение, пока о нем просто не говорит.

Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем – финансов таких нет, к сожалению. Он лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», – заявил главный тренер «Мурас Юнайтед».

В Мир РПЛ этого сезона Дзюба забил 4 гола, а также отдал 3 голевые передачи за 21 матч.

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