Зиньковский после вылета из Кубка: «Сезон «Спартака» не окончен, есть еще борьба за медали»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский извинился перед болельщиками «Спартака» за вылет из Фонбет Кубка России.

Красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути ругионов.

«После матча с «Балтикой» эмоции отрицательные, естественно. Хотели быть в финале в «Лужниках» и повторить историю. Не получилось, к сожалению. «Балтику» с победой.

Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить.

Много было моментов. Надо будет пересмотреть. Много моментов не забили. Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками – команда и я лично.

Сезон еще не закончен. У нас еще есть борьба за медали. Будем бороться», – сказал полузащитник «Спартака».

Невозможно поверить, что магия Слишковича закончилась

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8 комментариев
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какие там медали )))
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Какие медали?
Ты ни одного точного навеса, ни одного хорошего удара за матч не можешь сделать, "борец" крашеный🤡
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В десятке. План на сезон выполнен;)
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Ну да, ну да..))
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Скажи спасибо, что не за стыки с такой игрой! Я насчитал матчей 8 где просто невероятно отскочили!
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