Зиньковский после вылета из Кубка: «Сезон «Спартака» не окончен, есть еще борьба за медали»

Антон Зиньковский извинился перед болельщиками «Спартака» за вылет из Фонбет Кубка России.

Красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути ругионов.

«После матча с «Балтикой» эмоции отрицательные, естественно. Хотели быть в финале в «Лужниках» и повторить историю. Не получилось, к сожалению. «Балтику» с победой.

Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить.

Много было моментов. Надо будет пересмотреть. Много моментов не забили. Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками – команда и я лично.

Сезон еще не закончен. У нас еще есть борьба за медали. Будем бороться», – сказал полузащитник « ».

Невозможно поверить, что магия Слишковича закончилась