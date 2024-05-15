Зиньковский после вылета из Кубка: «Сезон «Спартака» не окончен, есть еще борьба за медали»
Антон Зиньковский извинился перед болельщиками «Спартака» за вылет из Фонбет Кубка России.
Красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути ругионов.
«После матча с «Балтикой» эмоции отрицательные, естественно. Хотели быть в финале в «Лужниках» и повторить историю. Не получилось, к сожалению. «Балтику» с победой.
Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить.
Много было моментов. Надо будет пересмотреть. Много моментов не забили. Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками – команда и я лично.
Сезон еще не закончен. У нас еще есть борьба за медали. Будем бороться», – сказал полузащитник «Спартака».
Ты ни одного точного навеса, ни одного хорошего удара за матч не можешь сделать, "борец" крашеный🤡