Марцел Личка: «Динамо» как «Байер» разворачивает сюжет двух игр в свою пользу после 90‑й. С начала сезона старался внедрить ребятам, что надо идти к наивысшей цели»

Марцел Личка сравнил «Динамо» с «Байером» после камбэка.

В субботу бело-голубые одолели «Балтику» (3:2), дважды забив в компенсированное ко второму тайму время. В прошлом туре москвичи обыграли «Сочи» (3:2), забив победный мяч в добавленное время. После 28 туров «Динамо» набрало 53 очка и вышло в лидеры турнира, опережая «Зенит» (51 очко) и «Краснодар» (50 очков).

– Вы сами верили, что «Динамо» может бороться за чемпионство?

– Можете спросить игроков об этом. С начала сезона я старался внедрить в голову ребятам, что надо идти к наивысшей цели. В нашей раздевалке никто не был чемпионом России, поэтому я старался сделать так, чтобы футболисты поверили в себя. И вы видите, что они сейчас творят на поле.

Честно, когда мы проиграли три матча подряд, ребята ментально стали сильнее. И мы разворачиваем сюжет двух игр в свою пользу после 90‑й минуты, как «Байер» из . Это делает не тренер, а футболисты.

– Ваши апрельские слова о том, что «Динамо» больше не претендент на чемпионство, были психологическим ходом или вы действительно смирились с тем, что упустили свой шанс?

– Если бы не победили «Зенит», а сам «Зенит» не проиграл «Рубину», мы бы сегодня не решали задачу стать чемпионами, потому что у них было бы плюс 6 очков. Да, тогда мы не были в чемпионской гонке, но «Зенит» подарил нам шанс, и мы его использовали.

– В матчах с «Сочи» и «Балтикой» родилась чемпионская команда?

– Сейчас рано об этом говорить. Когда ты выигрываешь матчи у «Зенита» и «Спартака» – это классно, но когда ты не побеждаешь команды из второй восьмерки, теряешь очки, то никогда не станешь чемпионом. Здорово дважды выиграть у « », но он победит во всех остальных матчах. И какой тогда толк от побед над петербуржцами? Очень важно уметь обыгрывать команды снизу. Ты можешь показать плохой футбол, но выиграть 1:0, – сказал главный тренер « ».

В следующем туре команда дома примет «Крылья Советов», игра состоится 18 мая.

Ранее «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда на протяжении сезона не проиграла ни одного официального матча во всех турнирах и неоднократно уходила от поражений в компенсированное время.

«Динамо» – русский «Байер»! Камбэк на 90+3 и 90+9, чтобы прыгнуть в лидеры РПЛ