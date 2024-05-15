Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон: «Хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого» 

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Павел Маслов Футбол

Павел Маслов согласен, что «Спартак» провалил нынешний сезон.

Во вторник красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов.

«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да. 

Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал защитник «Спартака».

После 28 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 5-е место.

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8 комментариев
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С таким набором игрочишек как Маслов , любая команда провалит сезон . Правый центральный защитник , из чьей зоны пришел гол ? Разговорился ноунейм !
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Лучше бы задался вопросом где он был когда Балтика забивала гол. Стоял в центре штрафной и наблюдал за футболом вместо своей позиции правого ЦЗ. Не удивительно что сезон провален.
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