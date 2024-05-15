Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон: «Хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого» 

Павел Маслов согласен, что «Спартак» провалил нынешний сезон.

Во вторник красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов.

«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да.

Мы хотим выигрывать и , и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал защитник « ».

После 28 туров москвичи занимают в Мир 5-е место.