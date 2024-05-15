Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон: «Хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого»
Павел Маслов согласен, что «Спартак» провалил нынешний сезон.
Во вторник красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов.
«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да.
Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал защитник «Спартака».
После 28 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 5-е место.