Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» не стоит продавать Константина Тюкавина.

Ранее появилась информация об интересе к форварду «Динамо» со стороны «Атлетико». Отмечалось, что бело-голубые не отпустят Тюкавина в дешевле 20 млн евро.

«Зачем все эти слухи запускать перед самым финишем чемпионата? Трансферное окно еще не открыто, какой смысл что-то обсуждать на тему возможного ухода Тюкавина из «Динамо». Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача, а все остальное значения не имеет. Будь это хоть « », хоть « ».

На данный момент Тюкавин – главная звезда « », один из лучших футболистов в РПЛ, к тому же воспитанник. Зачем бело-голубым его продавать?» — сказал почетный президент РФС.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.