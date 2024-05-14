Колосков о Тюкавине: «Будь это хоть «Атлетико», хоть «Барселона», зачем его продавать? Он главная звезда «Динамо», воспитанник. Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача»

Теги премьер-лига Россия Барселона Атлетико Ла Лига Динамо Москва Вячеслав Колосков Константин Тюкавин Футбол

Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» не стоит продавать Константина Тюкавина.

Ранее появилась информация об интересе к форварду «Динамо» со стороны «Атлетико». Отмечалось, что бело-голубые не отпустят Тюкавина в дешевле 20 млн евро.

«Зачем все эти слухи запускать перед самым финишем чемпионата? Трансферное окно еще не открыто, какой смысл что-то обсуждать на тему возможного ухода Тюкавина из «Динамо». Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача, а все остальное значения не имеет. Будь это хоть «Атлетико», хоть «Барселона».

На данный момент Тюкавин – главная звезда «Динамо», один из лучших футболистов в РПЛ, к тому же воспитанник. Зачем бело-голубым его продавать?» — сказал почетный президент РФС.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.

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10 комментариев
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а толку то,там еврокубки,растешь сам как футболист ,фу,совок какой то прям !
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А ты у самого Тюкавина спросил?
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как отступные работают, он не в курсе?
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Желаю ментярам выиграть чемпионат, всё в их руках и ногах! Великий Лев, легенда Динамо и мирового футбола гордился бы вами🔥👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Если бы Динамо выходило в группу ЛЧ, то другой вопрос. А так, никакой еврокубковой арены. Что тоже на развитии такого игрока положительно не сказывается.
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Да зачем вообще в футболе трансферы? Бестолковая практика, родился в Туле ну вот и играй всю жизнь за Арсенал. За тульский в футбол, за лондонский в приставку
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потому что один матч за Атлетико, круче чем 10 лет в РФЛ.
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Может быть для того, чтобы игроки росли профессионально, играя в более конкурентной среди, и тем самым повышая общий уровень российского футбола? Ну откуда это знать колоскову- прохиндею из 90-х.
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Ну его же не сегодня-завтра продадут. Тюкавин единственный российский футболист кандидат в топ-клуб Европы, не гнобить же его в РПЛ.
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Ответ TheCasper13
Может быть для того, чтобы игроки росли профессионально, играя в более конкурентной среди, и тем самым повышая общий уровень российского футбола? Ну откуда это знать колоскову- прохиндею из 90-х.
Это единственная динамовская молодая восходящая звезда, причем нападающий. О каком уровне какого футбола идет речь, если Тюкавин уедет, а Динамо станет гораздо слабее? Сборная? На нее фиолетово, если честно.
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