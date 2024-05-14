Евгений Алдонин: «ЦСКА не хватит качеств, чтобы обыграть «Зенит» второй раз подряд»
Евгений Алдонин не верит, что ЦСКА обыграет «Зенит» второй раз подряд.
Финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 15 мая на «Газпром Арене». «Зенит» и ЦСКА встречались в 28-м туре, тогда выиграли армейцы со счетом 1:0.
– ЦСКА не хватит качеств, чтобы обыграть «Зенит» второй раз подряд. Армейцам необходимо рассчитывать на свои сильные стороны, а не на слабость «Зенита». Будет очень тяжелый матч.
– Кто будет играть в воротах – Тороп или Акинфеев?
– Это не самый важный вопрос. Мы убедились, что Владислав играет на хорошем уровне, но в Акинфееве никто не сомневается. Вопрос в том, смогут ли в атаке что-то создать. Армейцам надо прибавить в качестве игры, – сказал экс-футболист ЦСКА.