Евгений Алдонин: «ЦСКА не хватит качеств, чтобы обыграть «Зенит» второй раз подряд»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Евгений Алдонин премьер-лига Россия Владислав Тороп Футбол

Евгений Алдонин не верит, что ЦСКА обыграет «Зенит» второй раз подряд.

Финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 15 мая на «Газпром Арене». «Зенит» и ЦСКА встречались в 28-м туре, тогда выиграли армейцы со счетом 1:0.

– ЦСКА не хватит качеств, чтобы обыграть «Зенит» второй раз подряд. Армейцам необходимо рассчитывать на свои сильные стороны, а не на слабость «Зенита». Будет очень тяжелый матч.

– Кто будет играть в воротах – Тороп или Акинфеев?

– Это не самый важный вопрос. Мы убедились, что Владислав играет на хорошем уровне, но в Акинфееве никто не сомневается. Вопрос в том, смогут ли в атаке что-то создать. Армейцам надо прибавить в качестве игры, – сказал экс-футболист ЦСКА. 

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9 комментариев
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Цска выиграл у Зенита, а не обыграл. Разные вещи.
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К чему это?Завтра узнаем.
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Как-то эти все "Зенит уже своего не упустит", начавшиеся за 7-10 туров до конца чемпионата, напоминают анекдот про армянский сглаз :)
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Жень, спасибо за мнение. Мяч круглый, как говорится, посмотрим.
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Да хрен его знает...
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Зато у "Зенита" прорезалась невероятная способность проигрывать...
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