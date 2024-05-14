Пименов о «Зените»: «Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что можно победить, не прикладывая 100% сил. Могут распродать, нужно обновлять состав»

Теги Зенит Сергей Семак Руслан Пименов премьер-лига Россия Футбол

Руслан Пименов считает, что «Зениту» необходимо обновлять состав.

В следующем сезоне Семаку удастся мотивировать тех же игроков? Вряд ли они распродадут основу.

– Мне кажется, что могут распродать. Если на сегодняшний день уже столкнулись с этой проблемой, то она в следующем году только усугубится. «Зенит» ждет большая работа по выходу из ситуации, в которой команда оказалась. Понятно, что все к этому шло, но уровень мастерства позволял быть на первом месте. Сейчас мы видим, что этого уже не хватает.

Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить. Некоторые матчи они так выигрывали, а на дистанции мы видим, что упустили первое место. Но «Зенит» нельзя сбрасывать со счетов, у «Динамо» игра с «Краснодаром», – сказал бывший игрок сборной России.

Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»

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14 комментариев
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это реально наш косяк, клуб должен постоянно делать ротацию, это важно
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Ответ ZarvuR2020
Согласен. Остальные то кроме бразильцев выглядят сверхмотивированно.
Эт да ))

Но я бы Вендела "распродал"
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Думаю Зенит способен выиграть все оставшиеся матчи не смотря ни на что.
Потеряет ли Динамо очки - вопрос.
Зенит возьмет либо кубок либо золото
Про какие распродажи говорит Пименов ? Кардинальных разворотов вряд ли стоит ждать .
Вендел и Клауд уйдут. Возможно кто то из бразильцев отправится домой в аренду как Мантуан. Балласт вроде Изидора отправят в ссылку в Оренбург
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мантуан, Педро, Артур , Сантос, Нино, Барриос и Кассьерра должны остаться, у них есть желание играть. Вендел, Клаудиньо, Ахметов, Ерохин, Изидор - это балласт. Очень жаль что не смогли удержать вратаря Ивана, он лучше всей четвëрки зенитовских вратарей вместе взятых. Вообще с вратарями в Зените какая-то непонятка - Одоевского и Гойло хвалили, хвалили, и слили.
Вендел да, а Клауд мне кажется ещё пригодится, он прибавил на мой взгляд во весенней части
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Согласен. Остальные то кроме бразильцев выглядят сверхмотивированно.
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быстро нашли виноватых....
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Мантуан, Педро, Артур , Сантос, Нино, Барриос и Кассьерра должны остаться, у них есть желание играть. Вендел, Клаудиньо, Ахметов, Ерохин, Изидор - это балласт. Очень жаль что не смогли удержать вратаря Ивана, он лучше всей четвëрки зенитовских вратарей вместе взятых. Вообще с вратарями в Зените какая-то непонятка - Одоевского и Гойло хвалили, хвалили, и слили.
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Да заткните уже этого пименова!
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ну судя по словам президента Медведева 10 кратные победители ЛЧ действительно все выиграли.....
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просто финансов мало.Надо еще штук 20 бразил по 20 млн евро купить,тогда пойдет игра....
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Ответ Electro
Думаю Зенит способен выиграть все оставшиеся матчи не смотря ни на что. Потеряет ли Динамо очки - вопрос. Зенит возьмет либо кубок либо золото Про какие распродажи говорит Пименов ? Кардинальных разворотов вряд ли стоит ждать . Вендел и Клауд уйдут. Возможно кто то из бразильцев отправится домой в аренду как Мантуан. Балласт вроде Изидора отправят в ссылку в Оренбург
Способен, но что то не верится. На второй кубковый матч явно не основу выведут, а в РПЛ просто убийственное комбо из невероятно неудобного на выезде Ахмата и того факта что и Краснодар и Динамо сыграют раньше-если Динамо не потеряет очки я чот боюсь что просто не станут рвать жилы.
Хочется, конечно, до последнего верить в сказку про спортивную злость но чот в этом сезоне особенно не было матчей выгрызенных на характере. Ну, может с Краснодаром домашняя ничья( эх, вспомнил как долго звенела штанга от удара Мостового на последних минутах)
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Ответ Циник Петербургский
Эт да )) Но я бы Вендела "распродал"
Согласен, Венделу пора
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