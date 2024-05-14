Пименов о «Зените»: «Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что можно победить, не прикладывая 100% сил. Могут распродать, нужно обновлять состав»
Руслан Пименов считает, что «Зениту» необходимо обновлять состав.
– В следующем сезоне Семаку удастся мотивировать тех же игроков? Вряд ли они распродадут основу.
– Мне кажется, что могут распродать. Если на сегодняшний день уже столкнулись с этой проблемой, то она в следующем году только усугубится. «Зенит» ждет большая работа по выходу из ситуации, в которой команда оказалась. Понятно, что все к этому шло, но уровень мастерства позволял быть на первом месте. Сейчас мы видим, что этого уже не хватает.
Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить. Некоторые матчи они так выигрывали, а на дистанции мы видим, что упустили первое место. Но «Зенит» нельзя сбрасывать со счетов, у «Динамо» игра с «Краснодаром», – сказал бывший игрок сборной России.
Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»
Но я бы Вендела "распродал"
Потеряет ли Динамо очки - вопрос.
Зенит возьмет либо кубок либо золото
Про какие распродажи говорит Пименов ? Кардинальных разворотов вряд ли стоит ждать .
Вендел и Клауд уйдут. Возможно кто то из бразильцев отправится домой в аренду как Мантуан. Балласт вроде Изидора отправят в ссылку в Оренбург
Хочется, конечно, до последнего верить в сказку про спортивную злость но чот в этом сезоне особенно не было матчей выгрызенных на характере. Ну, может с Краснодаром домашняя ничья( эх, вспомнил как долго звенела штанга от удара Мостового на последних минутах)