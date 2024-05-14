Пименов о «Зените»: «Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что можно победить, не прикладывая 100% сил. Могут распродать, нужно обновлять состав»

Руслан Пименов считает, что «Зениту» необходимо обновлять состав.

– В следующем сезоне удастся мотивировать тех же игроков? Вряд ли они распродадут основу.

– Мне кажется, что могут распродать. Если на сегодняшний день уже столкнулись с этой проблемой, то она в следующем году только усугубится. «Зенит» ждет большая работа по выходу из ситуации, в которой команда оказалась. Понятно, что все к этому шло, но уровень мастерства позволял быть на первом месте. Сейчас мы видим, что этого уже не хватает.

Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить. Некоторые матчи они так выигрывали, а на дистанции мы видим, что упустили первое место. Но « » нельзя сбрасывать со счетов, у «Динамо» игра с «Краснодаром», – сказал бывший игрок сборной России.

Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»