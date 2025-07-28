Пьянич об Аллегри и Модриче в «Милане»: «Макс лучше всех управляет командой, у Луки менталитет победителя. Посмотрим, будет ли этого достаточно для скудетто»

Миралем Пьянич оценил переход экс-хавбека «Реала» Луки Модрича в «Милан».

- У Аллегри не будет еврокубков, зато есть подспорье в лице Модрича.

– Макс лучше всех управляет командой. А у Модрича менталитет победителя, он добавит мастерства, опыта и спокойствия в игре.

Он из тех игроков, которые нравятся и нужны Аллегри, вместе у них здорово получится. Отличный тандем. Посмотрим, будет ли этого достаточно для скудетто, – сказал экс-хавбек «Ювентуса» и ЦСКА.

В прошлом сезоне Серии А «россонери» заняли 8-е место.