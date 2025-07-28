«Ботафого» отказался продать Артура «Спартаку» за 15 млн евро. Экс-вингер «Зенита» не хочет возвращаться в Россию из-за семьи (Globo)

«Ботафого» отклонил предложение «Спартака» по Артуру.

Красно-белые были готовы заплатить за 27-летнего вингера 15 млн евро, но клуб из Рио-де-Жанейро ответил отказом, сообщает Globo.

По данным источника, «Ботафого » не хочет терять очередного игрока стартового состава после ухода Грегоре (в катарский «Аль-Райян»), Жаира Куньи и Игора Жезуса (оба перешли в «Ноттингем Форест»).

Сам Артур также отказался от перехода в «Спартак ». Экс-игрок «Зенита » не хочет возвращаться в Россию: у бразильца маленький сын, его семья довольна жизнью в Рио-де-Жанейро.