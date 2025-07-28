«Ботафого» отказался продать Артура «Спартаку» за 15 млн евро. Экс-вингер «Зенита» не хочет возвращаться в Россию из-за семьи (Globo)
«Ботафого» отклонил предложение «Спартака» по Артуру.
Красно-белые были готовы заплатить за 27-летнего вингера 15 млн евро, но клуб из Рио-де-Жанейро ответил отказом, сообщает Globo.
По данным источника, «Ботафого» не хочет терять очередного игрока стартового состава после ухода Грегоре (в катарский «Аль-Райян»), Жаира Куньи и Игора Жезуса (оба перешли в «Ноттингем Форест»).
Сам Артур также отказался от перехода в «Спартак». Экс-игрок «Зенита» не хочет возвращаться в Россию: у бразильца маленький сын, его семья довольна жизнью в Рио-де-Жанейро.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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