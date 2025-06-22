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Канчельскис о Соболеве в «Зените»: «Торрес и Шевченко перешли в «Челси» и растворились – так бывает. Пошел за медалями и деньгами, следующий сезон будет показательным»

Андрей Канчельскис оценил перспективы Александра Соболева в «Зените».

– Соболев, который пошел в «Зенит» за титулами и деньгами, – главный неудачник сезона?

– Таких случаев много. Торрес играл в «Ливерпуле» – лучший бомбардир. Пришел в «Челси» и растворился. Шевченко в «Милане» играл здорово, пришел в «Челси» – растворился. Не его команда, не его клуб. Это жизнь, и так бывает.

Соболев пошел за медалями и за деньгами, понимая, что «Спартак» в ближайшее время не выиграет медали. Зарплата у Соболева в «Зените», думаю, на порядок выше, чем в «Спартаке». Там еще и агенты рассказывают сказки разные и влияют. Может быть, не получилось в прошедшем сезоне – нужно посмотреть, как будет играть «Зенит» и Соболев в следующем, и потом уже можно будет сказать, было ли это ошибкой.

Есть примеры, когда люди остаются на ползарплаты и не хотят уезжать. А есть те, кто сразу уезжают. Халк, например, поехал в Китай. Он поехал играть за команду? Да нет, ясно было, что он поехал за деньгами. У каждого свои ценности.

– Не попытается сейчас «Зенит» продать Соболева?

– Все возможно, сейчас агенты поработают. Соболев, если не будет в сезоне-2025/26 играть в основе, будет недоволен. Я не знаю Соболева и его амбиций, но в любом случае предстоящий сезон для него показательный. Все будет зависеть от него. В любом случае непросто заиграть в «Зените» при такой конкуренции, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Что теперь будет с «Торпедо»?10643 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛиверпуль
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Англия
logoФернандо Торрес
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