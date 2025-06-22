Валерий Карпин: «Тех, кто в «Спартаке» провел хотя бы год или два, считают спартаковцами. Играл там 4,5 года, а в «Сосьедаде» и «Сельте» по 5 лет, например»
– Вы посмотрите на футболистов, которые отыграли за «Спартак» хотя бы год или два – их считают спартаковцами, хотя они большую часть карьеры провели в других клубах. Сколько времени Сергей Горлукович провел в «Спартаке»?
– Три сезона.
– А в «Локомотиве» и в других командах?
– Чуть побольше.
– Ну да, я про это и говорю. Его имя ассоциируется именно со «Спартаком». Проведя два года в «Спартаке», а потом четыре года в другой команде, ты все равно будешь считаться спартаковским ветераном, когда закончишь. И тебе будут звонить журналисты и задавать вопросы по «Спартаку», а не по поводу происходящего в «Локо», «Крыльях» или «Ростове».
– Короче говоря, вы решили напомнить, что не так уж и долго играли в «Спартаке».
– Играл 4,5 года, а потом по 5 лет в «Реал Сосьедад» и «Сельте», например, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.