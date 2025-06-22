Рюдигер получит игровое время в матче с «Пачукой». Защитник «Реала» успешно восстанавливается после травмы мениска (Marca)

Антонио Рюдигер может вернуться на поле в матче с «Пачукой».

Защитник «Реала» в апреле перенес операцию в связи с частичным разрывом мениска. Ожидалось, что он пропустит 6-8 недель.

По информации Marca, восстановление Рюдигера опережает заявленные сроки. Защитник уже несколько дней занимается в общей группе «Реала » с привычной для себя интенсивностью.

Сообщается, что тренерский штаб планирует предоставить Рюдигеру игровое время в сегодняшнем матче клубного ЧМ против «Пачуки», чтобы немец мог начать возвращаться в соревновательный ритм.