Рюдигер получит игровое время в матче с «Пачукой». Защитник «Реала» успешно восстанавливается после травмы мениска (Marca)
Антонио Рюдигер может вернуться на поле в матче с «Пачукой».
Защитник «Реала» в апреле перенес операцию в связи с частичным разрывом мениска. Ожидалось, что он пропустит 6-8 недель.
По информации Marca, восстановление Рюдигера опережает заявленные сроки. Защитник уже несколько дней занимается в общей группе «Реала» с привычной для себя интенсивностью.
Сообщается, что тренерский штаб планирует предоставить Рюдигеру игровое время в сегодняшнем матче клубного ЧМ против «Пачуки», чтобы немец мог начать возвращаться в соревновательный ритм.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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