Райт-Филлипс о Делапе в «Челси»: «Палмер снова расцветет, когда будет играть с ним. Лиам будет находиться в штрафной и создавать больше моментов, чем Джексон»

Шон Райт-Филлипс считает, что приход Лиама Делапа пойдет на пользу Коулу Палмеру.

Экс-форвард «Ипсвича» присоединился к «Челси» этим летом.

«Я считаю безумием говорить, что Коул Палмер сдал в прошлом сезоне. Я просто этого не вижу. Я думаю, люди так говорят, потому что он не забивал, но он все еще создавал столько же моментов, сколько и когда забивал сам.

Я не думаю, что он сдал, это естественно, что форма игроков может меняться. Бывают такие периоды, когда все мячи идут в сетку, точно так же, как есть периоды, когда ничего не идет. Не забывайте, он может сделать всю работу, с точки зрения передач, но даже тогда он полагается на нападающих, которые забивают. Я думаю, он все еще опасен, потому что он может навредить в последней трети, а в своей штрафной обладает диапазоном передач, чтобы создать гол из глубины. Его манера игры всегда представляет угрозу.

Я считаю, что Коул Палмер снова расцветет, когда будет играть с Лиамом Делапом . Я думаю, что Лиам будет создавать больше моментов, чем Николас Джексон .

Лиам улучшит команду в целом. Он может удерживать мяч, он словно стена впереди, способная вовлекать других в игру. Он не только использует шансы, но и создает их для себя, и он может делать то же, что Джексон, с забегами за спину. Коулу это понравится, он знает, что когда он отправит мяч в штрафную, Лиам будет там», – сказал экс-вингер «Челси » в разговоре с Prime Casino.