«Монако» Головина гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон – минимум в квалификации

Теги Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Александр Головин Футбол

«Монако» обеспечил себе место в топ-4 чемпионата Франции.

«Монако» обыграл «Клермон» (4:1) в 32-м туре Лиги 1.

Благодаря этой победе клуб Александра Головина не опустится в таблице ниже 4-го места. 

Таким образом, клуб из княжества Монако гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон – как минимум в квалификационном раунде, право на участие в котором дает четвертое место.

Если «Монако» займет второе или третье место, клуб гарантированно сыграет в основном турнире Лиге чемпионов.

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9 комментариев
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Давайте парни. За себя и за Сашку!!!
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Отличная новость. Рад за Сашу
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Бен Йедер с Минаминой взяли на себя обязанности и выполняют план в отсутствии Саши, молодцы, я уж думал просядут после травмы Головина, но нет, есть силы, справились!
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Ответ mancity111
Наоборот стали сильнее.
АПЛ без Сити будет сильнее, а Монако без Головы намного слабее
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Головин обеспечил Монако золотую лигу в CS
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Теперь главное прямую путёвку застолбить, матчи с Шахтёром все помнят
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Очень надеюсь что Брест выйдет в ЛЧ
Вот их очень хотелось бы увидеть
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