«Монако» Головина гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон – минимум в квалификации
«Монако» обеспечил себе место в топ-4 чемпионата Франции.
«Монако» обыграл «Клермон» (4:1) в 32-м туре Лиги 1.
Благодаря этой победе клуб Александра Головина не опустится в таблице ниже 4-го места.
Таким образом, клуб из княжества Монако гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон – как минимум в квалификационном раунде, право на участие в котором дает четвертое место.
Если «Монако» займет второе или третье место, клуб гарантированно сыграет в основном турнире Лиге чемпионов.
Вот их очень хотелось бы увидеть