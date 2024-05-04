«Монако» Головина гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон – минимум в квалификации

«Монако» обеспечил себе место в топ-4 чемпионата Франции.

« » обыграл «Клермон» (4:1) в 32-м туре Лиги 1.

Благодаря этой победе клуб не опустится в таблице ниже 4-го места.

Таким образом, клуб из княжества Монако гарантировал себе участие в на следующий сезон – как минимум в квалификационном раунде, право на участие в котором дает четвертое место.

Если «Монако» займет второе или третье место, клуб гарантированно сыграет в основном турнире Лиге чемпионов.