«Реал» хочет продлить контракт с Карвахалем. Дани играет 11-й сезон за команду
«Реал Мадрид» хочет продлить контракт с Даниэлем Карвахалем.
В клубе намерены так отблагодарить 32-летнего капитана и правого защитника за хорошую игру в этом сезоне.
Действующее соглашение Карвахаля рассчитано до лета 2025 года. Некоторые руководители «Мадрида» выражают желание продлить контракт более чем на один год, чего обычно «сливочные» не делают, когда речь идет о футболистах старше 30 лет.
Новый контракт хотят заключить как можно скорее, не дожидаясь окончания срока действующей сделки.
Карвахаль проводит 11-й сезон в первой команде «Реала». Его подробная статистика – здесь.