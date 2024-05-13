«Реал» хочет продлить контракт с Карвахалем. Дани играет 11-й сезон за команду

«Реал Мадрид» хочет продлить контракт с Даниэлем Карвахалем.

В клубе намерены так отблагодарить 32-летнего капитана и правого защитника за хорошую игру в этом сезоне.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года. Некоторые руководители « » выражают желание продлить контракт более чем на один год, чего обычно «сливочные» не делают, когда речь идет о футболистах старше 30 лет.

Новый контракт хотят заключить как можно скорее, не дожидаясь окончания срока действующей сделки.

Карвахаль проводит 11-й сезон в первой команде «Реала». Его подробная статистика – здесь.