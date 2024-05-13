«Реал» хочет продлить контракт с Карвахалем. Дани играет 11-й сезон за команду

Теги Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль Футбол

«Реал Мадрид» хочет продлить контракт с Даниэлем Карвахалем.

В клубе намерены так отблагодарить 32-летнего капитана и правого защитника за хорошую игру в этом сезоне.

Действующее соглашение Карвахаля рассчитано до лета 2025 года. Некоторые руководители «Мадрида» выражают желание продлить контракт более чем на один год, чего обычно «сливочные» не делают, когда речь идет о футболистах старше 30 лет.

Новый контракт хотят заключить как можно скорее, не дожидаясь окончания срока действующей сделки.

Карвахаль проводит 11-й сезон в первой команде «Реала». Его подробная статистика – здесь.

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21 комментарий
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Карвахаль очень важный игрок! Конечно же надо продлевать!!!
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Нужно продлевать. Один из лучших пз в мире
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Не удивительно ведь Дани проводит чуть ли не лучший сезон из этих одиннадцати
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Мне как болельщику Раела который помнит восход Каса и молодого Рауля, как-то грустно. Но хоть хорошо что Фло на старость лет не страдает маразмом, а наоборот делает мудрые решения
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Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Не удивительно ведь Дани проводит чуть ли не лучший сезон из этих одиннадцати
Полностью поддерживаю и плюсую
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Лучший правый защ Испании!
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Ответ Mr. Voronoi
Продлить, но на лавку. Он хоть и капитан, но он престарелый хрусталь.
Так этот сезон Дани проводит без травм, благодаря диете. Конечно ему нужна подмена, но еще сезон-другой поутюжит фланг как надо.
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Проводит, возможно, лучший свой сезон в карьере. Изменил подход к питанию и тренировкам. Раньше часто страдал от травм, сейчас даже вспомнишь, когда он был последний раз в лазарете.
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Продлевать Капитана однозначно!💪🏻🏆
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Один из символов Реала, обладатель 5 ушастых 💪
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После такого перерождения и чуть ли не лучшего сезона в карьере, было бы преступлением контракт не продлить.
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Поймал себя на мысли, что со следующего сезона Дани может стать капитаном Реала, если уйдут Начо и Модрич. Вполне заслуженный кэп, но Модрича как-то не охота отпускать
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Превосходный сезон проводит! Однозначно продлевать
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Лучше Карвахаля только безглютеновый Карвахаль.
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Пожизненный контракт бойцу!!!
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Вполне заслужил продления - до сих пор один из лучших в мире на своей позиции.
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Ответ oka79410
Проводит, возможно, лучший свой сезон в карьере. Изменил подход к питанию и тренировкам. Раньше часто страдал от травм, сейчас даже вспомнишь, когда он был последний раз в лазарете.
не возможно а точно лучший сезон без вариантов. и он побывал в Лазарет после 5 ого тура и всё по-моему
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Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Не удивительно ведь Дани проводит чуть ли не лучший сезон из этих одиннадцати
Да не чуть, а реально лучший, форму огненную набрал
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