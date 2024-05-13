КДК может наказать «Динамо» за выбегание сотрудников на поле после победного гола «Балтике» (3:2) на 99-й минуте

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика КДК РФС Оренбург Артур Григорьянц Муми Нгамале Марцел Личка Иван Комаров Давид Деограсия Эяд Эль-Аскалани Футбол

КДК РФС рассмотрит нарушение регламента со стороны тренерского штаба «Динамо».

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено нарушение регламента со стороны тренерского штаба «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2), члены которого выбежали на поле праздновать победный гол Муми Нгамале на 99-й минуте. Также Григорьянц упомянул иные дисциплинарные вопросы, подлежащие обсуждению.

«Рубин» – «Ростов»: поздний выход гостей из раздевалки перед началом игры и неподобающее поведение команды, имею в виду удаление двух футболистов – Эль‑Аскалани, Ивана Комарова.

«Балтика» – «Динамо»: массовое выбегание тренерского штаба и сотрудников «Динамо» на футбольное поле на 90+9‑й минуте после забитого гола. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Оренбурга» Деограсии, это его восьмое нарушение в сезоне», – сказал Григорьянц.

Напомним, в субботу «Динамо» в 28‑м туре МиР РПЛ победило на выезде «Балтику» (3:2), забив два гола в добавленное время. По итогам тура команда Марцела Лички поднялась на первое место в таблице чемпионата России.

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33 комментария
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В каждом туре такое, штраф и все, чисто новость на вентилятор накинуть
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Если будем чемпионами наказывайте как хотите
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Надо обязательно очки снять, чтобы пропустить Зенит к чемпионству. 😂
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Помнится ты и тебеподобные очень любили шутить про фанатов Спартака, которые заговор везде видят
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
где офсайд не свистят?
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кабинет начал работать
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Ответ ДоброеУхо
Комментарий удален пользователем
ты имеешь ввиду снять три очка с Динамо и засчитать поражение ЦСКА?
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в питере слышен шепот "хоть бы технарь засчитали"
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Газпромовский РФС пытается мелко нагадить динамовцам. Как-то это мерзко и подло.
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Ответ Владимир Дзяворук
Комментарий скрыт
Меньше чем Зениту)
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Там и мертвый бы побежал.
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Технарь.
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Лишат очков?)))))
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А куда идут деньги от штрафов?
Там приличные суммы по итогу получаются.
Есть расшифровка трат штрафов ?
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Кончено вам не выгодно чтобы Динамо чемпионом была , вы хотите просто чтобы Зенит стала
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Ответ ДоброеУхо
Комментарий удален пользователем
У вас уже жёсткая паранойя. Регламент тоже Миллер писал?
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Ответ Василий Усов
Если будем чемпионами наказывайте как хотите
- 3 очка 😂
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Ответ Буратино55
- 3 очка 😂
дюков с миллером могут и очки с Динамо снять
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Лучше бы наказали Нгамале за то что побежал к калининградским болельщиком и начал "праздновать победу с ними", показывая им жесты "натяга". В Калининграде отреагировали таким же жестом, а некоторые ещё и средний палец показали со словами: " Пошeл на... отсюда, мусор... Уберите не*gра от нас. Иди к своим радуйся..."

Зачем провоцировать, если ты в гостях.
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Да пжаласта
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РФС должен жить на что то
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Как в известном меме. Вжух и на 3 очка. ))
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Комментарий удален пользователем
Ответ SMART789
Вот здесь https://www.sports.ru/football/1116046223-moreno-posle-23-s-dinamo.html https://www.sports.ru/football/1116061716-forvard-baltiki-enrikes-o-23-dinamo-zabilo-3-j-gol-s-narusheniem-pravi.html
вы видели траекторию мяча? где игрок мог помешать вратарю ?
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Ответ SMART789
Вот здесь https://www.sports.ru/football/1116046223-moreno-posle-23-s-dinamo.html https://www.sports.ru/football/1116061716-forvard-baltiki-enrikes-o-23-dinamo-zabilo-3-j-gol-s-narusheniem-pravi.html
Динамо много раз отменяли такие матчи где типо был офсайд
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Ответ Аслан Бапинаев
вы видели траекторию мяча? где игрок мог помешать вратарю ?
А Венделл как мешал во втором голе Клаудиньо в ворота Факела?

Разное отношение к командам, одним все другим закон
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Ответ SMART789
Вот здесь https://www.sports.ru/football/1116046223-moreno-posle-23-s-dinamo.html https://www.sports.ru/football/1116061716-forvard-baltiki-enrikes-o-23-dinamo-zabilo-3-j-gol-s-narusheniem-pravi.html
не ищите не где заговоров против зенита, зенит слабее стал намного прошлым сезоном и команды подравнялись дру другу . То что зенит каждый год брал чемпионат я не искал заговоры против других команд просто зенит был сильнее любой команды
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Ответ Аслан Бапинаев
Динамо много раз отменяли такие матчи где типо был офсайд
В этом сезоне не отменяют, а Зениту отменяют, вот и разница в очках в таблице

Я не ищу заговора, арбитры тоже люди и им не нравится доминация одной команды, вот нас и душат в каждом спорном моменте, а Динамо помогают это факт
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Ответ SMART789
А Венделл как мешал во втором голе Клаудиньо в ворота Факела? Разное отношение к командам, одним все другим закон
первое он активно играл и был на траектории мяча второе он увел за собой игрока
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