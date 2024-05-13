КДК может наказать «Динамо» за выбегание сотрудников на поле после победного гола «Балтике» (3:2) на 99-й минуте
КДК РФС рассмотрит нарушение регламента со стороны тренерского штаба «Динамо».
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено нарушение регламента со стороны тренерского штаба «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2), члены которого выбежали на поле праздновать победный гол Муми Нгамале на 99-й минуте. Также Григорьянц упомянул иные дисциплинарные вопросы, подлежащие обсуждению.
«Рубин» – «Ростов»: поздний выход гостей из раздевалки перед началом игры и неподобающее поведение команды, имею в виду удаление двух футболистов – Эль‑Аскалани, Ивана Комарова.
«Балтика» – «Динамо»: массовое выбегание тренерского штаба и сотрудников «Динамо» на футбольное поле на 90+9‑й минуте после забитого гола. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Оренбурга» Деограсии, это его восьмое нарушение в сезоне», – сказал Григорьянц.
Напомним, в субботу «Динамо» в 28‑м туре МиР РПЛ победило на выезде «Балтику» (3:2), забив два гола в добавленное время. По итогам тура команда Марцела Лички поднялась на первое место в таблице чемпионата России.
Там приличные суммы по итогу получаются.
Есть расшифровка трат штрафов ?
Зачем провоцировать, если ты в гостях.
Разное отношение к командам, одним все другим закон
Я не ищу заговора, арбитры тоже люди и им не нравится доминация одной команды, вот нас и душат в каждом спорном моменте, а Динамо помогают это факт