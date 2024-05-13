Гендиректор «Пари НН» об 1:6 от «Сочи»: «Ударились о дно, показав позорный счет на табло. Задача тренерскому штабу – привести команду в чувства» 

Теги премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Сочи Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» оценил разгром от «Сочи» (1:6) в Мир РПЛ.

«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке. Хотели парни победы? Да. Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос. 

Задача новому тренерскому штабу – привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду. 

Одного везения категорически мало. Ударились о дно, показав позорный счет на табло. Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», – написал Давид Мелик‑Гусейнов.

«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали по 29 очков и занимают места с 11-го по 14-е за два тура до конца РПЛ, «Сочи» на 6 баллов отстает от стыков

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13 комментариев
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1:6 - вот такая, по факту, реакция команды на нового главного тренера! К матчу оказались абсолютно не готовы. Кто пригласил этого Илича, не Мелик-Гусейнов ли, "великий" менагер?! Тогда вопрос к губернатору: а Вам не кажется, что этот товарищ не соответствует занимаемой должности?!
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Поздно, Аннушка уже уволила Юрана. Теперь только пердив как было с Химками.
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Ответ SadlerRG
Поздно, Аннушка уже уволила Юрана. Теперь только пердив как было с Химками.
Вот уже второй клуб сыпется после того как увольняют Юрана. Похоже он какой то заколдованный. Руководство ничему не научилось на примере Химок. Ну и получайте, что называется, то что заслуживаете...
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Ответ NIK7478
1:6 - вот такая, по факту, реакция команды на нового главного тренера! К матчу оказались абсолютно не готовы. Кто пригласил этого Илича, не Мелик-Гусейнов ли, "великий" менагер?! Тогда вопрос к губернатору: а Вам не кажется, что этот товарищ не соответствует занимаемой должности?!
Мелика никуда от Губера не денут, он походу его любовник, других объяснений почему он так долго в области нет
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По игре прям отстой. АТАКИ нет в обороне проходной двор. Осталось две игры где очков врятли наберут.Руководство просто факеры.
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Ответ NIK7478
1:6 - вот такая, по факту, реакция команды на нового главного тренера! К матчу оказались абсолютно не готовы. Кто пригласил этого Илича, не Мелик-Гусейнов ли, "великий" менагер?! Тогда вопрос к губернатору: а Вам не кажется, что этот товарищ не соответствует занимаемой должности?!
Это не тренер. Это пока ИО после ухода Юрана. Им надо бы пригласить нормального тренера. Понятно что ИО не справится с таким подбором игроков.
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Нечего бвдо Барсика увольнять
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Смысл отставки Юрана лучше обьясни
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Ответ bubon1k
Мелика никуда от Губера не денут, он походу его любовник, других объяснений почему он так долго в области нет
Других объяснений совсем нет?
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Ответ ltkmaby
Других объяснений совсем нет?
Совершенно
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Ответ юрий дмитриев
Это не тренер. Это пока ИО после ухода Юрана. Им надо бы пригласить нормального тренера. Понятно что ИО не справится с таким подбором игроков.
Камон какой ио, если подписан полноценный контракт до конца следующего сезона 🗿
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