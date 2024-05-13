Гендиректор «Пари НН» об 1:6 от «Сочи»: «Ударились о дно, показав позорный счет на табло. Задача тренерскому штабу – привести команду в чувства» 

Гендиректор «Пари НН» оценил разгром от «Сочи» (1:6) в Мир РПЛ.

«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке. Хотели парни победы? Да. Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос.

Задача новому тренерскому штабу – привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду.

Одного везения категорически мало. Ударились о дно, показав позорный счет на табло. Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», – написал Давид Мелик‑Гусейнов.

«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали по 29 очков и занимают места с 11-го по 14-е за два тура до конца РПЛ, «Сочи» на 6 баллов отстает от стыков