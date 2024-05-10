Булыкин сравнил «Краснодар» с «Байером»: «Все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Но там нет своего Алонсо»

Теги Байер Дмитрий Булыкин Хаби Алонсо премьер-лига Россия бундеслига Германия Краснодар Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» и «Байер» похожи друг на друга.

«Если взять историю, то на «Байер», наверное, похож «Краснодар», который также все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Поэтому, может быть, и «Краснодар» можно сравнить. Но там нет своего Хаби Алонсо», – сказал бывший нападающий «Байера».

«Байер» ни разу не проигрывал в этом сезоне: 40 побед и 9 ничьих. Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии, а также вышла в финал Лиги Европы и Кубка Германии.

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7 комментариев
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У Нас есть свой Алонсо только Хуниор 👍
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Байер был в финале ЛЧ, когда Краснодара и в планах не было
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Закусывать надо
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Алонсо = Мусаев
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Сравнивать «Краснодар» с «Байером» это как сравнивать Булкина с Пеле.
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Ну Краснодар скорее это Лейпциг. Новый клуб, который быстро ворвался в элиту и всегда где-то около)
Байер до этого сезона это скорее что-то типа Ростова. Иногда бывают вспышки, но в основном в середняках.
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Ответ Pitkin
Сравнивать «Краснодар» с «Байером» это как сравнивать Булкина с Пеле.
Кто такой Булкин?
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