Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» и «Байер» похожи друг на друга.

«Если взять историю, то на «Байер», наверное, похож « », который также все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Поэтому, может быть, и «Краснодар» можно сравнить. Но там нет своего », – сказал бывший нападающий «Байера».

« » ни разу не проигрывал в этом сезоне: 40 побед и 9 ничьих. Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии, а также вышла в финал Лиги Европы и Кубка Германии.