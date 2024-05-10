Булыкин сравнил «Краснодар» с «Байером»: «Все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Но там нет своего Алонсо»
Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» и «Байер» похожи друг на друга.
«Если взять историю, то на «Байер», наверное, похож «Краснодар», который также все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Поэтому, может быть, и «Краснодар» можно сравнить. Но там нет своего Хаби Алонсо», – сказал бывший нападающий «Байера».
«Байер» ни разу не проигрывал в этом сезоне: 40 побед и 9 ничьих. Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии, а также вышла в финал Лиги Европы и Кубка Германии.
Байер до этого сезона это скорее что-то типа Ростова. Иногда бывают вспышки, но в основном в середняках.