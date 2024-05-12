Гари Невилл: «МЮ» снова будет брать трофеи, это неизбежно, как восход солнца. Великие клубы не могут всегда находиться в упадке»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Алекс Фергюсон Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

Гари Невилл верит в будущие успехи «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» снова начнет побеждать, это неизбежно, как восход солнца. Когда это произойдет, я не знаю. Здесь не может быть гарантий, но я знаю, что эти вещи происходят циклично.

Я провел все свое детство, наблюдая, как «Ливерпуль», «Эвертон» и «Арсенал» завоевывают трофеи, выигрывают старый Первый дивизион, и терпел. Пришлось ждать, пока мне исполнится 18 или 19 лет, когда «Манчестер Юнайтед» впервые в моей жизни выиграл чемпионский титул. Затем их было множество, а теперь мы не выигрываем ни одного уже на протяжении 10 лет.

Я прекрасно знаю, что «Манчестер Юнайтед» снова будет выигрывать трофеи. Надеюсь, что это случится еще при моей жизни. Мы завоюем их так же, как это сделают «Ливерпуль» и «Арсенал». Великие клубы не могут всегда находиться в упадке. Извините, но они слишком большие, слишком авторитетные, у них великая история, но у них случаются неудачные периоды.

Послушайте, через три-четыре недели будет очень тяжелая игра в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», мы знаем, насколько хорош «Сити». Если они смогут бросить им вызов, кто знает, к чему это может привести.

Знаете, в сезоне-1989/90 сэр Алекс Фергюсон выиграл Кубок Англии, и это вселило веру в него и в игроков. Затем они выиграли Кубок обладателей кубков, потом Кубок лиги, и, в конечном итоге, чемпионский титул. Это строилось постепенно, шаг за шагом.

Так что, может быть, уже совсем скоро, а может быть, через несколько лет, но «Манчестер Юнайтед» снова победит, это неизбежно», – заявил экс-игрок манкунианцев.

Гари Невилл: «Надеюсь, «МЮ» потрясет страну и, возможно, весь мир, победив «Сити» в финале Кубка. Именно Кубок Англии, выигранный Фергюсоном в 1990-м, положил начало тому успешному периоду»

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17 комментариев
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Ноттингем Форрест не даст соврать)
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+10
Ответ Born is the King
Валенсийский перечислил клубы у которых титулов АПЛ меньше, чем у условного Фодена. А ириски поднимали кубок столько раз, сколько и Бузова
Ты всерьез сравниваешь титулы Фодена и титулы Ливерпуля и Арсенала?)
АПЛ это только название высшего дивизиона, через лет 10 он допустим будет называется Великобританская Премьер-лига, и ты обнулишь все современные достижения Сити, Челси?
+10
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+9
Бостон Ред Сокс тоже был великим клубом, сколько они там ждали победы в мировой серии? 82года кажется
+7
-1
+6
9-тикратный чемпион Англии и победитель Кубка УЕФА Эвертон тоже когда то так думал.
Но что то с 1987 года совсем не фартит.
Вся надежда что Рэтклиффу удастся построить новый механизм и МЮ опять станет машиной.
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Да, но хотелось бы дожить
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+2
Ответ Виктор Никитин
так у Ноттингема в истории был лишь один серьёзный трофейный всплеск уложившийся в пару лет
Ну да, но всё равно мало у кого в мире есть 2 ЛЧ)
+2
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+2
Дремлет Невилл у дороги. Снятся Гари перемоги)
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+1
Ответ YMudry
Ноттингем Форрест не даст соврать)
так у Ноттингема в истории был лишь один серьёзный трофейный всплеск уложившийся в пару лет
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+1
Ответ YMudry
Ноттингем Форрест не даст соврать)
Это была яркая, феноменальная, но разовая вспышка под руководством уникального Брайана Клафа. Как и "Ипсвич" Бобби Робсона в тот же период на рубеже 70/80-х.
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Ага, только вопрос во времени, можно и через лет 10 брать трофеи
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Ночь пройдёт, наступит утро ясное.
Знаю, счастье нас с тобой ждёт.
Ночь пройдет, пройдет пора ненастная.
Солнце взойдёт, солнце взойдёт.
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Гениально
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Так и есть, МЮ огромный бренд.
Но вряд ли в ближайшие 10 лет.
Сами себя загнали трансферной политикой и раздутыми зарплатами. Сейчас особо не разгуляешься. Нужны годы, чтобы все это почистить.
Но судя по тому как новые владельцы мечтают о Саутгейте, как бы регресса не было)
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Только вот больших клубов очень много, а трофеев нет
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Первый юбилей в юбиляров уже позади, ждём второй заход)
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