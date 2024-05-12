Гари Невилл: «МЮ» снова будет брать трофеи, это неизбежно, как восход солнца. Великие клубы не могут всегда находиться в упадке»

Гари Невилл верит в будущие успехи «Манчестер Юнайтед».

« » снова начнет побеждать, это неизбежно, как восход солнца. Когда это произойдет, я не знаю. Здесь не может быть гарантий, но я знаю, что эти вещи происходят циклично.

Я провел все свое детство, наблюдая, как «Ливерпуль», «Эвертон» и «Арсенал» завоевывают трофеи, выигрывают старый Первый дивизион, и терпел. Пришлось ждать, пока мне исполнится 18 или 19 лет, когда «Манчестер Юнайтед» впервые в моей жизни выиграл чемпионский титул. Затем их было множество, а теперь мы не выигрываем ни одного уже на протяжении 10 лет.

Я прекрасно знаю, что «Манчестер Юнайтед» снова будет выигрывать трофеи. Надеюсь, что это случится еще при моей жизни. Мы завоюем их так же, как это сделают «Ливерпуль» и «Арсенал». Великие клубы не могут всегда находиться в упадке. Извините, но они слишком большие, слишком авторитетные, у них великая история, но у них случаются неудачные периоды.

Послушайте, через три-четыре недели будет очень тяжелая игра в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», мы знаем, насколько хорош «Сити». Если они смогут бросить им вызов, кто знает, к чему это может привести.

Знаете, в сезоне-1989/90 сэр Алекс Фергюсон выиграл Кубок Англии, и это вселило веру в него и в игроков. Затем они выиграли Кубок обладателей кубков, потом Кубок лиги, и, в конечном итоге, чемпионский титул. Это строилось постепенно, шаг за шагом.

Так что, может быть, уже совсем скоро, а может быть, через несколько лет, но «Манчестер Юнайтед» снова победит, это неизбежно», – заявил экс-игрок манкунианцев.

Гари Невилл: «Надеюсь, «МЮ» потрясет страну и, возможно, весь мир, победив «Сити» в финале Кубка. Именно Кубок Англии, выигранный Фергюсоном в 1990-м, положил начало тому успешному периоду»