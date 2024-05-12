Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ: «Дай Бог победы»
Александр Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ.
Хоккеист и баскетболист Виталий Фридзон провели автограф-сессию для болельщиков баскетбольным матчем ЦСКА – «Зенит».
– Как вам матч баскетбольного ЦСКА против «Зенита»?
– Просто шикарный.
– А вы смотрели вчера футбольный матч «Динамо»?
– Да, смотрел. Переживал.
– Станет «Динамо» чемпионом?
– Дай Бог победы, – сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного клуба «Динамо» Александр Овечкин.
«Динамо» с преимуществом в два очка лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после победы над «Балтикой» (3:2).