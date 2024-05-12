Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ: «Дай Бог победы»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва Балтика НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ.

Хоккеист и баскетболист Виталий Фридзон провели автограф-сессию для болельщиков баскетбольным матчем ЦСКА – «Зенит».

– Как вам матч баскетбольного ЦСКА против «Зенита»?

– Просто шикарный.

– А вы смотрели вчера футбольный матч «Динамо»?

– Да, смотрел. Переживал.

– Станет «Динамо» чемпионом?

– Дай Бог победы, – сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного клуба «Динамо» Александр Овечкин.

«Динамо» с преимуществом в два очка лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после победы над «Балтикой» (3:2).

11 комментариев
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Дай бог Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки...
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Ну если Овечкин так сказал, значится так и будет. Овечкин разбирается в футболе.
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Иже еси на небесех!
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Ответ Вадим Сидоров
Если сольют титул, то на фиг расформировать команду Краснодар мёртвый - ничью (как минимум) скатать просто обязаны. Но а Крылья... команда которая борется за титул просто обязана побеждать 8-ю команду чемпионата. Обязана и всё.
Мы давеча такому гранду как Урал проиграли, а вы над КС непременную требуете))
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Ответ verhowen
Ну если Овечкин так сказал, значится так и будет. Овечкин разбирается в футболе.
А то.
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Ответ OldRedWhite
Овечкин - Путин Тим ! Если он сказал , то так и будет !
Да нее Газпром не даст Динамо быть чемпионом
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Ответ Вячеслав Припузов
Дай бог Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки...
Побьёт рекорд 🤘🤘🤘
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