ЭСК поддержала решение Сухого не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом»: «И Караваев, и Божин использовали руки, придерживая друг друга»
Судья верно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита» в матче с «Факелом».
Встреча 27-го тура завершилась со счетом 1:1.
После матча «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу главного арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 64-й минуте матча.
Из решения комиссии следует, что судья правильно не назначил пенальти в ворота петербуржцев. Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве игрока «Зенита» Вячеслава Караваева с игроком «Факела» Сергеем Божиным в штрафной площади оба игрока использовали руки, придерживая друг друга.
В связи с тем, что в подобных единоборствах с обоюдными задержками игроков судьям дана рекомендация продолжать игру, комиссия единогласно поддерживает это решение судьи и решение ВАР не вмешиваться в данном игровом эпизоде, передает заключение комиссии сайт РФС.