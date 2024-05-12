Лепехин о «Зените»: «Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Нет оснований говорить, что он неквалифицированный»

Константин Лепехин считает, что Сергей Семак доказал свою компетентность.

«Абсолютно неправильно говорить по отношению к любому человеку, который занимается тренерской работой, что он исчерпал себя в команде, в том числе и про . Потому что сегодня так, а завтра будет по-другому, и опять будем говорить, что у Семака новые вызовы.

Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Даже если в этом году что-то не очень уверенно идет, это не дает никаких оснований говорить, что он неквалифицированный.

Я давно говорил и убеждаюсь с каждым годом, что роль тренера важна, но она не важнее 11 ребят, которые выходят на поле», – сказал бывший полузащитник « ».