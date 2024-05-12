Лепехин о «Зените»: «Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Нет оснований говорить, что он неквалифицированный»
Константин Лепехин считает, что Сергей Семак доказал свою компетентность.
«Абсолютно неправильно говорить по отношению к любому человеку, который занимается тренерской работой, что он исчерпал себя в команде, в том числе и про Семака. Потому что сегодня так, а завтра будет по-другому, и опять будем говорить, что у Семака новые вызовы.
Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Даже если в этом году что-то не очень уверенно идет, это не дает никаких оснований говорить, что он неквалифицированный.
Я давно говорил и убеждаюсь с каждым годом, что роль тренера важна, но она не важнее 11 ребят, которые выходят на поле», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Серьёзно, я вот щас в разных новостях читал коменты, прям видно обиженного дядьку в зенитовском шарфе, который раза три в год ходит на стадион, а там ему видети ли не разгром 5:0)