Лепехин о «Зените»: «Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Нет оснований говорить, что он неквалифицированный»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Константин Лепехин Футбол

Константин Лепехин считает, что Сергей Семак доказал свою компетентность.

«Абсолютно неправильно говорить по отношению к любому человеку, который занимается тренерской работой, что он исчерпал себя в команде, в том числе и про Семака. Потому что сегодня так, а завтра будет по-другому, и опять будем говорить, что у Семака новые вызовы.

Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Даже если в этом году что-то не очень уверенно идет, это не дает никаких оснований говорить, что он неквалифицированный.

Я давно говорил и убеждаюсь с каждым годом, что роль тренера важна, но она не важнее 11 ребят, которые выходят на поле», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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2 комментария
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Но о некфалификации то пишут либо те у кого изжога от Зенита, либо те кто огорчается, когда купил билет за 1500 , а Зенит не забил 15 голов.
Серьёзно, я вот щас в разных новостях читал коменты, прям видно обиженного дядьку в зенитовском шарфе, который раза три в год ходит на стадион, а там ему видети ли не разгром 5:0)
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