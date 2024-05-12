Здьелар об 11-метровом ЦСКА в матче с «Зенитом»: «Пенальти был, 100 процентов – я видел этот момент сзади. Это дерби, эмоции были у всех, думаю»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Саша Здьелар Федор Чалов ТАСС Илья Агапов Футбол

Саша Здьелар назвал справедливым пенальти ЦСКА в ворота «Зенита».

Во вчерашнем матче 28-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде (1:0) – впервые с 2010 года. Единственный гол в матче забил Федор чалов, реализовавший пенальти после фола Матео Кассьерры на Илье Агапове.

«Закончили матч победой, настроение у всех хорошее, нужно выиграть следующий матч. Конечно, эмоции хорошие. Думаю, что играли хорошо, были хороши в обороне. Теперь нужно смотреть на следующую игру, восстанавливаться.

Думаю, что пенальти был на сто процентов. Я смотрел на этот момент сзади, сразу сказал, что это пенальти.

Это дерби, нормально, думаю, что у всех были эмоции. Получилось хорошее дерби, поздравляю команду. Теперь нужно сосредоточиться на восстановлении, через несколько дней кубковый матч», – сказал полузащитник ЦСКА.

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9 комментариев
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я все понимаю , но с чего вдруг Зенит - ЦСКА дерби ?
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Так по пенальти вопросов и нет.Вопрос по второй ЖК Заболотному.
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Ответ Дмитрий9779
Так по пенальти вопросов и нет.Вопрос по второй ЖК Заболотному.
Как и по третьей ему же.
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Ответ Алексей Минин
Как и по третьей ему же.
Отобрали победу?)
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
Так по пенальти вопросов и нет.Вопрос по второй ЖК Заболотному.
И Мойзесу. И по жёлтой Чалову. И по большинству нарушений, которые "не заметил" Иванов.
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