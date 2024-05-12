Здьелар об 11-метровом ЦСКА в матче с «Зенитом»: «Пенальти был, 100 процентов – я видел этот момент сзади. Это дерби, эмоции были у всех, думаю»

Саша Здьелар назвал справедливым пенальти ЦСКА в ворота «Зенита».

Во вчерашнем матче 28-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл « » на выезде (1:0) – впервые с 2010 года. Единственный гол в матче забил чалов, реализовавший пенальти после фола на .

«Закончили матч победой, настроение у всех хорошее, нужно выиграть следующий матч. Конечно, эмоции хорошие. Думаю, что играли хорошо, были хороши в обороне. Теперь нужно смотреть на следующую игру, восстанавливаться.

Думаю, что пенальти был на сто процентов. Я смотрел на этот момент сзади, сразу сказал, что это пенальти.

Это дерби, нормально, думаю, что у всех были эмоции. Получилось хорошее дерби, поздравляю команду. Теперь нужно сосредоточиться на восстановлении, через несколько дней кубковый матч», – сказал полузащитник ЦСКА.