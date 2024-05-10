Гари Невилл: «Надеюсь, «МЮ» потрясет страну и, возможно, весь мир, победив «Сити» в финале Кубка. Именно Кубок Англии, выигранный Фергюсоном в 1990-м, положил начало тому успешному периоду»

Гари Невилл считает, что богатая история «МЮ» может давить на команду.

Бывший защитник «красных дьяволов» высказался после премьеры документального фильма о требле «МЮ» в 1999 году.

«В данный момент все очень непросто. Им, наверное, нелегко, когда ей (команде – Sports) вдалбливают в глотку эту историю. И, честно говоря, многие из нас (бывших игроков «МЮ» – Sports) выступают на телевидении и регулярно говорят о команде, так что я понимаю, почему это может быть неприятно.

Я надеюсь, что через три недели, когда « » будет играть в финале Кубка Англии против «Сити», они увидят в этом возможность потрясти страну и, возможно, весь мир, победив «Сити».

Именно Кубок Англии, выигранный сэром в 1990 году, положил начало тому успешному периоду, частью которого мы были. Почему же [таким не может стать] этот Кубок Англии против « »?» – сказал .