Гари Невилл: «Надеюсь, «МЮ» потрясет страну и, возможно, весь мир, победив «Сити» в финале Кубка. Именно Кубок Англии, выигранный Фергюсоном в 1990-м, положил начало тому успешному периоду»
Гари Невилл считает, что богатая история «МЮ» может давить на команду.
Бывший защитник «красных дьяволов» высказался после премьеры документального фильма о требле «МЮ» в 1999 году.
«В данный момент все очень непросто. Им, наверное, нелегко, когда ей (команде – Sports) вдалбливают в глотку эту историю. И, честно говоря, многие из нас (бывших игроков «МЮ» – Sports) выступают на телевидении и регулярно говорят о команде, так что я понимаю, почему это может быть неприятно.
Я надеюсь, что через три недели, когда «Манчестер Юнайтед» будет играть в финале Кубка Англии против «Сити», они увидят в этом возможность потрясти страну и, возможно, весь мир, победив «Сити».
Именно Кубок Англии, выигранный сэром Алексом Фергюсоном в 1990 году, положил начало тому успешному периоду, частью которого мы были. Почему же [таким не может стать] этот Кубок Англии против «Манчестер Сити»?» – сказал Гари Невилл.
И дотянуть до пенальти. Других вариантов для победы не видно.
GGMU!