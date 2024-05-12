Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года. Клуб будет работать как в случае с Беллингемом, Камавинга и Тчуамени

Теги Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года.

«Реал» уже ведет планомерную и основательную работу над трансфером 21-летнего немца, как это было в случае с Джудом Беллингемом, Эдуардо Камавинга и Орельеном Тчуамени.

Исполнительный директор «Мадрида» Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат убеждают игроков, рассказывая им о величии «Реала», тесно работают с окружением футболистов.

После того, как эта часть работы завершена и игрок готов к «Реалу», в дело вступает президент Флорентино Перес и закрывает сделку. Так клуб намерен действовать и в случае с Виртцем.

В этом сезоне Флориан забил 18 голов и сделал 19 результативных передач в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Гендиректор «Байера» о 150 млн евро за Виртца: «Я ошибся – у Флориана нет цены»

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33 комментария
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Ответ ЗлойМайор
Если они и Вирца смогут забрать - то доминирование Реала продолжится ближайшие 10 лет.
Да не работает это так)
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Ответ NastyNay
Эмм...находка это когда взяли кого за не большие деньги или из молодежки и игрок заиграл, а не за 80 млн
Учитывая нынешний рынок когда всякие ноунеймы стоят по 100-120 млн, Тчуамени действительно находка
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+11
Уйдут Модрич(точно), возможно Кроос следующим летом. Если заиграет Гюлер то в центре будет Билленгем, Тчуамени, Вальверде, если не переведут окончательно в защиту Камавингу ещё. Куда всовывать Флориана?
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Тчуамени это конечно находка для Реала.
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Если они и Вирца смогут забрать - то доминирование Реала продолжится ближайшие 10 лет.
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Ответ gv2ryf9ztn
Два состава как в мансити хочет Реал? Хотя даже сейчас можно выпускать два полноценных состава.
Вчера в ЛаЛиге было 10 новых игроков по сравнению со стартом в матче с Баварией (и 4:0 выиграли). Только Рюдигер остался - но его быстро заменили - и играли вполне нормально
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Ответ Cuccittini Aveiro
Да не работает это так)
Галактикос нулевых не даст соврать. Выиграли лишь 1-2 трофея за несколько лет. Хотя кажется должны были делать треблы. Многие думают что собрать звезд это уже кубки. Псж с неймаром, месси и мбаппе, показал как это работает.
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Многорычажка сразу заволновалась куда его в поле ставить и подобное! Чуют, что наказания от Реала станут ещё жёстче)
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Ответ Артём Гусев
У господина Тебаса не будет претензий по ФФП?)
Итого: ведомость «Мадрида» тянет на 607 млн евро при ожидаемом лимите на сезон-2023/24 в более чем 700 миллионов.

Думаю никаких проблем не будет с ффп))
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Ответ Roy Keane
Уйдут Модрич(точно), возможно Кроос следующим летом. Если заиграет Гюлер то в центре будет Билленгем, Тчуамени, Вальверде, если не переведут окончательно в защиту Камавингу ещё. Куда всовывать Флориана?
На банку)
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Ответ Vitto
Автобус не доминирует, а отскакивает, часто из-за судей.
Комментарий удален модератором
Ответ Cuccittini Aveiro
Комментарий удален модератором
Не знал что редактировать запрещено
Уже лучше редактировать,чем ради плюсиков постоянно перезаливать свои комментарии)
🤡
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Ответ войд
В смысле не работает? Реал уже доминирует лет 8,ещё парочку топ трансферов и Мадрид вообще будет недосягаем И плюсуют ж твой бред)
Комментарий удален модератором
Ответ войд
В смысле не работает? Реал уже доминирует лет 8,ещё парочку топ трансферов и Мадрид вообще будет недосягаем И плюсуют ж твой бред)
То же самое можно сказать про Сити, Ливерпуль или Арсенал, если на то пошло)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Да не работает это так)
В смысле не работает?
Реал уже доминирует лет 8,ещё парочку топ трансферов и Мадрид вообще будет недосягаем
И плюсуют ж твой бред)
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Ответ Brigande
Все же Вирц это не Кроос . Его функционал больше напоминает Браима . Нужен человек не на позицию апз , а именно цп .
Беллингем так то ЦП
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Ответ gv2ryf9ztn
Два состава как в мансити хочет Реал? Хотя даже сейчас можно выпускать два полноценных состава.
У МС нет двух составов.
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Ответ NastyNay
Комментарий скрыт
В Барселону четыре можно всунуть
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Атака переполнена будет
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Очень грустно осознавать, что красивая история Байера рано или поздно закончится просто потому что жизнь не стоит на месте. Сейчас они как идеальная семья
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Опять Галактикос? В прошлый раз обожглись, и в этот раз пузырь тоже лопнет
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Если в 2025 году придет в Реал Хаби Алонсо, то может и придет Виртц, будет интересно. Но кого-то надо будет продавать, Браим Диас, уверен, что много будет стоить, так же как и Родриго, и спрос на них будет.

Как в свое время ушли из Реала Роббен. Ван Ден Ваарт, Игуаин, оказавшись ненужными, а потом сделали хорошие карьеры, так и эти ребята смогут.

А так, состав просто огонь у них, конечно, будет. Найти еще правого защитника, и круто.
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С Алонсо вместе придут, ну, может быть
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Все же Вирц это не Кроос . Его функционал больше напоминает Браима .
Нужен человек не на позицию апз , а именно цп .
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У господина Тебаса не будет претензий по ФФП?)
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Да ну, команда не резиновая, ни один тренер не сможет дать всем этим игрокам столько времени, сколько им нужно
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что за состав тогда будет, лучший с истории
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