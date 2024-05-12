Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года. Клуб будет работать как в случае с Беллингемом, Камавинга и Тчуамени

Флориан Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года.

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Исполнительный директор «Мадрида» Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат убеждают игроков, рассказывая им о величии «Реала», тесно работают с окружением футболистов.

После того, как эта часть работы завершена и игрок готов к «Реалу», в дело вступает президент Флорентино Перес и закрывает сделку. Так клуб намерен действовать и в случае с .

В этом сезоне Флориан забил 18 голов и сделал 19 результативных передач в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Гендиректор «Байера» о 150 млн евро за Виртца: «Я ошибся – у Флориана нет цены»