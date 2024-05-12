Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года. Клуб будет работать как в случае с Беллингемом, Камавинга и Тчуамени
Флориан Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года.
«Реал» уже ведет планомерную и основательную работу над трансфером 21-летнего немца, как это было в случае с Джудом Беллингемом, Эдуардо Камавинга и Орельеном Тчуамени.
Исполнительный директор «Мадрида» Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат убеждают игроков, рассказывая им о величии «Реала», тесно работают с окружением футболистов.
После того, как эта часть работы завершена и игрок готов к «Реалу», в дело вступает президент Флорентино Перес и закрывает сделку. Так клуб намерен действовать и в случае с Виртцем.
В этом сезоне Флориан забил 18 голов и сделал 19 результативных передач в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.
Гендиректор «Байера» о 150 млн евро за Виртца: «Я ошибся – у Флориана нет цены»
Думаю никаких проблем не будет с ффп))
Уже лучше редактировать,чем ради плюсиков постоянно перезаливать свои комментарии)
🤡
Реал уже доминирует лет 8,ещё парочку топ трансферов и Мадрид вообще будет недосягаем
И плюсуют ж твой бред)
Как в свое время ушли из Реала Роббен. Ван Ден Ваарт, Игуаин, оказавшись ненужными, а потом сделали хорошие карьеры, так и эти ребята смогут.
А так, состав просто огонь у них, конечно, будет. Найти еще правого защитника, и круто.
Нужен человек не на позицию апз , а именно цп .