Гендиректор «Байера» о 150 млн евро за Виртца: «Я ошибся – у Флориана нет цены. Мы хотели бы сохранить всех игроков, если никто не захочет уйти»

Гендиректор «Байера» заявил, что хотел бы сохранить Флориана Виртца.

Ранее Фернандо Карро в интервью Radio Marca заявил, что клуб, который захочет подписать Виртца, должен будет заплатить около 150 млн евро.

«Я ошибся. На самом деле у Флориана Виртца нет цены. В «Барселоне» или «Реале» я говорил бы о миллиарде или двух миллиардах евро.

Если ни один игрок не захочет уйти, мы хотели бы сохранить всех. Подняться на вершину легче, чем оставаться там.

Я помню, как игроки говорили, что хотят уйти, чтобы выигрывать титулы. Сейчас они больше не смогут приводить этот аргумент», – сказал Карро в интервью ZDF.

В нынешнем сезоне Виртц забил 11 голов и отдал 11 ассистов в 30 матчах за «Байер» в Бундеслиге. Подробную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.