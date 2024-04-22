Гендиректор «Байера» о 150 млн евро за Виртца: «Я ошибся – у Флориана нет цены. Мы хотели бы сохранить всех игроков, если никто не захочет уйти»

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Флориан Виртц Футбол

Гендиректор «Байера» заявил, что хотел бы сохранить Флориана Виртца.

Ранее Фернандо Карро в интервью Radio Marca заявил, что клуб, который захочет подписать Виртца, должен будет заплатить около 150 млн евро.

«Я ошибся. На самом деле у Флориана Виртца нет цены. В «Барселоне» или «Реале» я говорил бы о миллиарде или двух миллиардах евро.

Если ни один игрок не захочет уйти, мы хотели бы сохранить всех. Подняться на вершину легче, чем оставаться там.

Я помню, как игроки говорили, что хотят уйти, чтобы выигрывать титулы. Сейчас они больше не смогут приводить этот аргумент», – сказал Карро в интервью ZDF.

В нынешнем сезоне Виртц забил 11 голов и отдал 11 ассистов в 30 матчах за «Байер» в Бундеслиге. Подробную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.

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11 комментариев
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Виртц, Мюллер, Мусиала, Хаверц, Кроос, Горетцка, Киммих, Брандт в полузащите у немцев. Могут и Евро выиграть
+16
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+16
Бриллиант. Так вернуться после крестов - это сильно !
+9
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+9
Ответ Topwintop
Клубы Бундеслиги за 9 лет наконец-то договорились потопить Баварку Пусть радуется,что другие клуб играли в пол ноги лишь бы Бавария не была бы чемпионом,а Байер-чемпионом стал.
Так Бавария тащит немцев на евроарене, и иногда Боруссия
+3
0
+3
Если хотите продавать, надо пробовать на пике, на следующий год столько могут и не предложить за игрока, рынок перегрет, должно наступить охлаждение, иначе он взорвется
+1
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+1
Челси огорчился
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Думаю точно проведёт ещё сезон с Алонсо, а потом уже можно уходить вслед за Хаби
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Хорошо бы всей банде ещё на сезон остаться. Очень интересно было бы глянуть на них же в новом сезоне, в той же ЛЧ, да и в Бундеслиге смогли бы защитить титул или сыграл бы фактор второго сезона.
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Ответ alexis2020
Виртц, Мюллер, Мусиала, Хаверц, Кроос, Горетцка, Киммих, Брандт в полузащите у немцев. Могут и Евро выиграть
Гюгдоган еще
+1
-1
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